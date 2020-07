Bratislava je plná bodavého hmyzu, Dúbravka žiada od magistrátu činy: Ako mesto zakročí proti komárom?

Komáre terorizujú obyvateľov hlavného mesta! Podvečerná prechádzka mestom aj okrajovými časťami sa v posledných dňoch mení na panický útek do bezpečia.

Ľudia sa totiž snažia skryť pred krvilačným besnením otravného bodavého hmyzu. Komáre nečíhajú na príležitosť len pri vode, ale húfne útočia aj v centre, čo robí vrásky nielen ľuďom, ale aj majiteľom podnikov. Obyvatelia niektorých mestských častí sú už zúfalí. Zúfalí ľudia riešia na sociálnych sieťach, ako vybabrať s komármi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„Nie je to možné. Po určitej hodine si posedenie na záhrade nevieme vychutnať!“ posťažovala sa rozhorčená Martina zo Slovenského Grobu. Ďalší jej slová potvrdzujú, spomínajú najmä Sad Janka Kráľa či Medickú záhradu. „Moja žena si po jednom večere v Medickej liečila ranky takmer päť dní!“ napísal rozhorčený Peter z Bratislavy.

Prevádzkar reštaurácie v Starom Meste Ladislav (35) zvažuje, že začne postrekovať okolie reštaurácie. „Je to hrozné, mesto by s tým malo niečo robiť, no zataľ sa nič nedeje,“ povedal a dodal, že po problémoch spôsobených koronavírusom musí riešiť ďalší problém, pre ktorý prichádza o zákazníkov.

„Bratislava monitoruje liahniská komárov už takmer mesiac, likviduje ich biologickým postrekom,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. Podľa jej slov prvé liahniská mesto eliminovalo ešte v polovici júna. „Zmapované liahniská pravidelne monitorujeme s odborníkom Nasirom Jalilim,“ dodala s tým, že v prípade, ak monitoring zachytí nadlimitné hodnoty lariev, mesto je pripravené zasiahnuť biologickým prípravkom BTI.

Štyri liahniská komárov

Zatiaľ objavili tri menšie liahniská na kanáli medzi Krasňanmi a Žabím majerom a jedno v Devíne pod hradom. „Na tieto sme použili biologický dezinsekčný postrek,“ uviedla Rajčanová. Biologický prípravok BTI eliminuje larvy komárov, no pre ostatné organizmy nie je škodlivý. „Na rozdiel od chemických postrekov tak neohrozuje naše zdravie a nepredstavuje ani záťaž pre životné prostredie,“ dodala s tým, že kým chemické postreky sa aplikujú už na vyliahnuté komáre, BTI pôsobí na larvy skôr, než sa z nich vyliahnu komáre.

Najviac v lužných lesoch

Problémy s komármi sú v celom meste. „Terénny prieskum robíme od marca do konca septembra, najmä v záplavových územiach riek Dunaj, Malý Dunaj, Morava, v niektorých chránených územiach, ale aj miestach ako Ovsište, Zrkadlový háj, Horský park, lesoparky, kde sa môžu vytvoriť potenciálne liahniská,“ povedala hovorkyňa.

„Chemické postreky nie je možné bežne aplikovať v chránených oblastiach, kde sa často liahniská nachádzajú, BTI môžeme používať práve na týchto kľúčových miestach a efektívnejšie tak predchádzať premnoženiu komárov,“ vysvetlila a dodala, že populáciu komárov nie je možné eliminovať úplne.

„Existuje celá škála liahnísk komárov. Niektoré majú napríklad ľudia na záhradách. Tie nie je možné podchytiť,“ uzavrela. Karlova Ves upozornila obyvateľov, že je dôležité, aby nenechávali vodu v otvorených sudoch, čím zamedzia liahnutiu nových jedincov.