Legendárny skladateľ Ennio Morricone († 91) zomrel, osudným sa mu stal pád: Filmy točili podľa jeho hudby

Nešťastný pád! Slávny skladateľ filmovej hudby Ennio Morricone († 91) si pred pár dňami zlomil nohu a v pondelok ráno zomrel v nemocnici v talianskom hlavnom meste.

Skomponoval hudbu k viac ako 500 filmom, jeho westernové soundtracky patria k najznámejším na svete. Na sklonku života konečne získal aj vytúženého Oscara a odohral aj dva koncerty v Bratislave.

Je to jedna z najslávnejších westernových scén. V záverečnom dueli vo filme Vtedy na Západe sa stretnú Henry Fonda a Charles Bronson. Pomaly okolo seba krúžia na prašnom priestranstve pri drevenej búde. Zloduch Henry Fonda je celý v čiernom. Pomaly si vyzlečie kabát a odhodí ho, aby sa mu lepšie tasil kolt. Pomstiteľ Charles Bronson si svoj kabát len poodhrnie. Uprene sa pozorujú, oči majú tienené strechou klobúka. Do toho hrá dramatická hudba, v ktorej dominuje motív fúkacej harmoniky... Nastane niekoľkosekundové ticho, ktoré náhle prerušia dva výstrely. Fonda, ktorý minul, sa prekvapene zapotáca, otočí a padne na zem. Z posledných síl sa spýta: „Kto si?“ Bronson mu mlčky vtlačí do úst fúkaciu harmoniku a tým mu pripomenie, že je mexický chlapec, ktorému Fonda kedysi zabil otca.

Mal byť futbalista

Táto veľmi silná scéna by bola len polovičná bez hudby, ktorú skomponoval Ennio Morricone. Pritom hrozilo, že svet by ju nikdy nepočul. V mladosti bol talentovaný futbalista, dokonca hrával za slávny klub AS Rím. Vášeň pre hudbu však bola silnejšia a tak sa sľubnej športovej kariéry vzdal, aby mohol komponovať. A dobre urobil. Počas života zložil hudbu pre viac ako 500 filmov a v rodnom Ríme ho nik nevolal inak ako Maestro.

Známym sa stal vďaka hudbe pre westernové filmy zo 60. rokov. Ikonická je najmä trilógia Pre hrsť dolárov, Pre hrsť dolárov navyše a Dobrý, zlý a škaredý, ktorú nakrútil režisér Sergio Leone. Málo známy Clint Eastwood sa vďaka nej stal hviezdou a Morricone sa etabloval ako prvotriedny skladateľ filmovej hudby. Tieto soundtracky patria k tým najznámejším a motív z nich použili napríklad aj v seriáloch s Chuckom Norrisom či vo filme Expendables (Nezničiteľní). Ba čo viac, Morricone si získal taký rešpekt, že Sergio Leone ho najskôr nechal zložiť hudbu a až potom podľa nej nakrúcal scény – taká bola úchvatná!

Svojich nahrávok predal viac ako 70 miliónov a dirigoval koncerty po celom svete. Dvakrát vystúpil aj v Bratislave. V roku 2014 musel koncert v našom hlavnom meste preložiť zo zdravotných dôvodov. Odohral ho vo februári 2015 a bol taký úspešný, že ho v januári 2016 zopakoval.

Z filmov robil legendy

Zdravie ho však trápilo aj naďalej. Pred niekoľkými dňami si pri páde zlomil stehennú kosť a v nemocnici v Ríme v pondelok ráno zomrel. „Zbohom, Maestro a ďakujeme za všetky emócie, ktoré ste nám dali,“ napísal taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza. Ďalší legendárny skladateľ filmovej hudby Hans Zimmer sa vyjadril, že Morricone bol ikona a jediný svojho druhu. „Z priemerného filmu vedel urobiť film, ktorý treba vidieť. Z dobrého filmu urobil umenie a z vynikajúceho filmu legendu,“ vyjadril sa o ňom režisér Edgar Wright.

Na Oscara sa poriadne nadrel Otvoriť galériu Ennio Morricone tvrdo pracoval na získaní Oscara. Zdroj: getty images

Získal tri Zlaté glóbusy a štyri ceny Grammy, no Oscar mu dlho unikal. Prvýkrát ho nominovali v roku 1979 za hudbu k filmu Nebeské dni. Potom ho nominovali ešte štyrikrát, no ani jeden z piatich pokusov nepremenil. V roku 1984 ho považovali za veľkého favorita s hudbou k filmu Vtedy v Amerike. Distribútor v USA však včas nevyplnil potrebné dokumenty a tak ho nemohli ani nominovať...

V roku 2007 dostal Oscara za celoživotné dielo a považovalo sa to za akúsi cenu útechy po všetkých tých nepremenených nomináciách. Ennio Morricone však nepovedal posledné slovo a v roku 2016 konečne získal „skutočného“ Oscara za film Quentina Tarantina Osem hrozných.

Ennio Morricone (* 10. 11. 1928, † 6. 7. 2020)

