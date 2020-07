Smutný koniec prvého slovenského gymnázia: Po takmer 160 rokoch už svoje brány neotvorí

Prvé slovenské literárne gymnázium (PSLG) po takmer 160 rokoch definitívne končí.

Pred dvoma rokmi známu revúcku školu, ktorá vychovala mnohých dejateľov, presťahovalo vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja do priestorov ďalšieho gymnázia, aj keď s tým nesúhlasila rada školy, študenti a ani niektorí pedagógovia. V budúcom školskom roku však už úplne prvé gymnázium v našej krajine svoje brány neotvorí. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Na PSLG nedávno zmaturovalo 19 štvrtákov a mali v ňom ostať už len štyria študenti. Tí napokon prejdú na druhé gymnázium. „Po dohode s riaditeľom školy požiadali o prestup do Gymnázia M. Kukučína a riaditeľ im takýto prestup umožnil pri zachovaní študijného programu. V školskom roku 2020/2021 PSLG nebude mať žiakov a následne bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať o návrhu na jeho vyradenie zo siete škôl,“ uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková s tým, že z ekonomických dôvodov nie je možné prevádzkovať školu, v ktorej študujú len 4 žiaci.

Ku koncu známeho gymnázia sa jeho súčasný riaditeľ Igor Baran, ktorý vedie aj druhé gymnázium, nechcel vyjadriť. Nemilo prekvapení však ostali nielen súčasní študenti, ale aj bývalí absolventi. „Som sklamaná, pretože táto škola je jediná svojho druhu so zameraním na žurnalistiku, literatúru, literárno-dramatickú tvorbu a zaradila by som ju medzi poklady Slovenska. Veľmi som znechutená z toho, že sa vedelo aj o príčinách nedostatku študentov a to bolo zapríčinené nielen slabými ročníkmi, ale aj chýbajúcimi dopravnými spojeniami, opakovaným neotvorením internátu a odchodom žiakov do iných miest,“ povedala posledná maturantka PSLG Tamara.

Prvé problémy gymnázia sa začali v roku 2016, keď vznikol spor o využití dotácie na opravu murovaného plota a chodníka pri jeho historickej budove. Predseda BBSK Marian Kotleba totiž nechcel grant vo výške 30 000 eur prijať, lebo škola by musela fungovať minimálne 10 rokov. Neskôr vedenie BBSK presťahovalo pre nízky počet žiakov PSLG do budovy ďalšieho gymnázia. Nepomohla ani petícia študentov.