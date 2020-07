Roztomilé deti na fotografii vtedy ešte ani netušili, že sa raz stretnú a bezhlavo sa do seba zaľúbia.

Ona úspešná česká speváčka diva a on chlap ako hora, ktorý má rád zdvíhanie činiek. Aj keď sa stihli v minulosti už aj rozísť, opäť si našli k sebe cestu a už dlhé obdobie žiaria šťastím. Speváčka, ktorá má na konte veľa hitov a hudobných cien, žije v Otvoviciach aj so svojím svalovcom a spolu im to nesmierne hrá. Viete, o ktorú dvojicu ide?

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Správna odpoveď: Lucie Bíla a Radek Filipi