Nákaza sa opäť šíri: Španielsko uzavrelo druhý región, Čínu trápi už aj mor

Španielsko znova uzavreté! Úrady zavreli už druhý región na severozápade Španielska. Taktiež uzatvárajú pláže.

Briti sa pritom pripravovali na letné dovolenky aj do tohto regiónu. No po tom, čo predvádzajú doma po otvorení krčiem, ich Španieli možno oželejú. Španielsko znovu uzatvára už druhý región po tom, čo sa tam opäť objavilo ohnisko nákazy koronavírusom. Doma tak bude musieť ostať ďalších 70-tisíc obyvateľov. Pobrežný región La Marina stráži polícia a nie je povolené doň vstúpiť ani z neho odísť.

Miestni obyvatelia sa môžu pohybovať po 14 obciach v kraji, no stretnutia viac ako 10 ľudí sú zakázané. Rúška sú povinné vonku aj vnútri, a to vrátane pláže a pobytu pri bazéne. Bary a reštaurácie budú musieť rešpektovať skorší zatvárací čas, rovnako ako nižší počet zákazníkov na štvorcový meter. Týmito opatreniami úrady reagujú na to, že v regióne zaznamenali 106 pozitívnych prípadov.

Prvým opätovne uzavretým regiónom je Sergiá v Katalánsku. Túto oblasť okolo mesta Lleida uza- vreli v sobotu a obýva ju 210-tisíc ľudí. Španieli tak opäť zavádzajú obmedzenia, kým Veľká Británia tie svoje len teraz uvoľnila. Cestujúci z Británie môžu v súčasnosti navštíviť až 73 destinácií bez toho, aby po návrate museli ísť do karantény. Medzi tieto krajiny patrí aj Španielsko. Vyzerá to však tak, že Briti nezvládajú ani sami seba.

V sobotu po 104 dňoch opätovne otvorili krčmy a už dve noci po sebe tam dochádza k masívnym výtržnostiam. Opití ľudia nedodržiavajú nariadený odstup medzi sebou. Pre masové žúrovanie a nepovolenú pouličnú hudobnú produkciu musela polícia v nedeľu uazevrieť rozsiahle oblasti v Londýne. Posilniť museli aj hliadky v Leicesteri. Toto mesto ostalo totiž pre nárast infekcií uzavreté, mnohí obyvatelia sa však cez policajné kordóny prešmykli a vybrali sa popíjať do krčiem v okolitých dedinách.

Čínu trápi už aj mor

Akoby nestačil koronavírus, úrady v čínskom meste Bajan Nur odhalili aj prípad nákazy bubonickým morom. Vydali preto varovanie. Mor je spôsobený baktériami prenášanými uhryznutím blchy alebo cez nakazené zviera a je to jedna z najsmrtonosnejších bakteriálnych infekcií v ľudskej histórii.

Spôsobuje tri typy ochorenia, pričom jeden napáda lymfatický systém, čoho následkom sú bolestivé vredy. Medzi príznaky patria aj horúčka, zimnica a kašeľ. Za nákazu môže pravdepodobne konzumácia mäsa zo svišťa, ktorý je v kraji obľúbenou pochúťkou. Proti moru neexistuje vakcína, antibiotiká však zmierňujú príznaky.