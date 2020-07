Pes Alfie je veľký zberač golfových loptičiek: Nebudete chcieť uveriť, koľko ich mal v žalúdku

Tento psík je veľký gurmán. Bradáč Alfie počas pravidelných prechádzok po golfovom ihrisku našiel a zjedol 26 stratených golfových loptičiek. Majiteľa vydesil takmer 3 000-eurovým účtom od veterinára.

Neil Taylor (50) chodieva so svojím desaťročným veľkým bradáčom Alfiem na pravidelné prechádzky po golfovom ihrisku. Jeho verný spoločník je však veľký labužník a počas prechádzok si pochutnával na zatúlaných golfových loptičkách. Neil to zistil, až keď sa psíkovi viditeľne pohoršilo a doma v záhrade vyvracal 4 loptičky. Okamžite leteli k veterinárovi.

Ten zistil, že Alfie maškrtí už dlhšie, pretože pomocou röntgenu odhalil 15 ďalších v žalúdku a pri operácii našiel ďalšie v črevách, čo celkový počet zvýšilo na 26. Taktiež našiel gumené rukavice, klbko motúzu a drevo. „Mám iba jedného psíka a je mi ako syn. Bola to úľava, keď nám veterinári pomohli,“ uviedol Neil. Psíček sa v súčasnosti zotavuje z operácie, ktorá nebola lacná. „Účet od veterinára je takmer 2 800 eur, čo musíme zaplatiť, ale veľmi ma to netrápi. Ak to znamená, že psík bude pri mne, som šťastný muž,“ vyjadril sa majiteľ.