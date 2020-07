Obľúbená stavebnica ovládla Liptov, lego na ploche 580 metrov štvorcových: Najväčšou atrakciou je mega Betlehem!

Raj pre deti a dospelých. Neďaleko Tatralandie pri Liptovskom Mikuláši sa rozprestiera na ploche až 580 m² Bricklandia - najväčšia súkromná zbierka lega na Slovensku.

Na výstave návštevníci uvidia scenérie z tejto obľúbenej dánskej skladačky doslova od výmyslu sveta. Veľké mestá s policajnou či hasičskou stanicou, kolotoče, rytierov, Indiánov i kovbojov. Najväčšiu pozornosť však upúta obrí Betlehem, ktorý stavali neuveriteľné dva mesiace. Až päťstotisíc kociek lega, dvetisíc figúrok a deväťmetrová vitrína s koľajiskom vyrážajú dych nielen deťom, ale aj rodičom.

Zaujímavosťou je, že na výstave sú originálne modely, ktoré nikde na svete neuvidíte. Vyhotovil ich totiž majiteľ tejto veľkolepej zbierky. Príkladom je najväčší Betlehem z lega na Slovensku, ktorý je dlhý vyše 3,5 metra a široký viac ako meter. Originálom je aj legový Jeruzalem. „Postavil ho môj manžel so svojou mamou,“ hovorí Zuzana Sabolová, ktorá je spolu s rodinou majiteľkou jedinečnej zbierky, ktorú zhromažďujú od roku 2016.

„Samotný Jeruzalem, s chrámom a palácom Herodesa, bol stavaný podľa predlohy z izraelského múzea. Nie je to verná kópia, ale je to veľmi blízka napodobenina. Toto nie je súprava, ktorá sa dá kúpiť v krabičke, ale volá sa to v preklade Moja vlastná tvorba. Nikde teda nič také rovnaké neexistuje. Preto si musel aj k tomuto originálnemu dielu objednávať originálne a jedinečné kocky, dodanie trvá mesiace,“ dodáva Sabolová s tým, že návštevníci sa nemusia iba kochať pohľadom, ale môžu sa s touto obľúbenou stavebnicou aj zahrať.

Bricklandia

- Otvorené: júl – august od 9.00 do 20.00 hod.

- lístok: 5 €/ osoba

- dieťa do 3 rokov a imobilní zdarma

- rodinný 2+1: 14 €

Najväčší betlehem na Slovensku

- dĺžka: 358,4 cm

- šírka: 102,4 cm

- kocky: vyše 10-tisíc

- práca: 2 mesiace

Výstava v číslach

- plocha: 580 m²

- kocky: 500-tisíc ks

- figúrky: 2-tisíc ks

- legom-svetom: 15 m

- koľajisko: 9 m