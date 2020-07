Zvoní Kollárovi umieračik? Tajomné vyjadrenie premiéra Matoviča veľa napovie

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) predpokladá, že SaS a Za ľudí budú hlasovať za odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu vzhľadom na ich doterajšie vyjadrenia.

Dodal, že počul o dohode, že o odvolávaní Kollára pre kauzu jeho diplomovej práce sa napokon hlasovať bude. "Počul som, že je taká dohoda, že sa bude hlasovať o dôvere voči Borisovi Kollárovi a vzhľadom na predošlé vyjadrenia ľudí zo Za ľudí a SaS predpokladám, že budú hlasovať presne tak, ako sa vyjadrovali dva týždne, že nevyjadria dôveru Borisovi Kollárovi, že neutečú z hlasovania alebo niečo podobné," povedal premiér na pondelkovej tlačovej konferencii.

Matovič by bol podľa svojich slov rád, keby koaliční partneri v tajnom hlasovaní splnili to, čo tvrdili verejne. Deklaroval, že poslanci za OĽaNO majú hlasovať podľa vlastného svedomia. Premiér podľa vlastných slov stojí za svojimi vyjadreniami, že v prípade vyjadrení SaS a Za ľudí ide o divadlo a pri hlasovaní o odvolaní Kollára "stiahnu chvosty". Odmieta, že by ich tým vyháňal z koalície. Tvrdí, že hovorí o ich vlastnej integrite.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová v pondelok zopakovala, že SaS vyzvala Kollára na odstúpenie z funkcie, no odvolávať ho poslanci nebudú. "Takýto bod na rokovanie parlamentu zaradený nie je, zatiaľ nie je z čoho odchádzať," odpovedala na otázku novinárov, či poslanci SaS odídu zo sály pri hlasovaní o odvolaní Kollára.

Strana Za ľudí trvá podľa podpredsedu strany Juraja Šeligu na tom, že Kollár má vyvodiť zodpovednosť, pričom o tom bude diskusia na koaličnej rade. Podľa svojich slov bude robiť všetko preto, aby vláda nepadla a aby zotrvali na svojich princípoch. Šeliga v pondelok nepovedal, ako by poslanci hnutia hlasovali pri odvolávaní Kollára. Chce počkať na stanovisko Sme rodina a počkať, či vôbec k odvolávaniu dôjde.

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada.