Počet pozitívne nakazených hráčov v NHL stále narastá: Za necelý mesiac evidujú vysoké čísla

Celkovo 35 pozitívnych prípadov na nový koronavírus odhalilo za necelý mesiac testovanie medzi hráčmi hokejovej NHL.

Informovalo o tom v pondelok vedenie zámorskej profiligy.

Z 396 hráčov, ktorí sa zapojili do druhej fázy projektu reštartu súťaže a dobrovoľne sa pripojili k skupinovým tréningom tímov, malo pozitívny test 23. Ďalších 12 prípadov hlásia mimo tejto skupiny hokejistov.



Tretia fáza reštartu NHL by sa tréningovými kempami mala podľa TSN začať 13. júla a tímy by mohli zamieriť do dvoch centralizovaných dejísk záveru sezóny v Edmontone a Toronte okolo 26. júla. Hrať by sa mohlo začať 1. augusta.