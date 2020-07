Tenisový súboj Slovenska s Českom: Čo máta a čo potešilo?

Dva body získalo Slovensko v tenisovom súboji s Českom o Pohár priateľstva.

V projekte Spolu pre budúcnosť na rozohranie sa po koronavírusovej pauze naprieč generáciami zástupcovia tenisu spod Tatier z desiatich duelov vyhrali dva, ženy do 23 rokov a chlapci do 18 rokov. Z tých prehratých máta najmä výsledok 0:12 chlapcov do 14 rokov!

„Vedeli sme, že každý bod bude úspechom. Určite by 3:7 či 4:6 bol lepší výsledok, ale taká je realita,“ spustil hodnotenie generálny se- kretár slovenského tenisu Igor Moška, ktorého potešilo, že väčšina prehratých duelov sa skončila tesným výsledkom. Platí to nielen pre fedcupový a daviscupový tím, ale aj pre tímy do 16 rokov, ktoré svoje duely prehrali 5:7.

„Prehry sú nepríjemné, ale v mládežníckom rebríčku európskej federácie patrí Česku druhá priečka! V týchto vekových kategóriách majú svetové jednotky! Najhoršie sme obišli v kategórii štrnásťročných chlapcov. Tých 0:12 je veľmi zlý výsledok, ale je to realita tohto ročníka. Už o rok mladší, to je iná káva! Česi majú náskok nielen v domácej konkurencii, ale aj v tom, že talentom dávajú šancu hrať so skúsenejšími skôr ako my,“ pokračoval I. Moška, ktorého potešila správa spoza rieky Moravy. „Ozvali sa Česi, aby sme s odvetou v septembri rátali na sto percent, keď sa turnajový kolotoč na jeseň pre koronavírusovú pandémiu nerozkrúti,“ dodal ešte.

Okrem vyhratých duelov (z 90 naši vyhrali tretinu) potešili najmä výkony nových dvojíc vo štvorhre. Klein so Zelenayom v Davis Cupe a sestry Kužmové vo Fed Cupe by mohli získavať body vo štvorhre. Samozrejme, musia veľa hrať aspoň v takejto konkurencii.

Pohár priateľstva

Slovensko - Česko 2:8

TOTO MÁTA

 chlapci do 14 rokov 0:12

 Schmiedlová - Martincová 0:6, 4:6

 Martin - Kolář 0:6, 2:6

TOTO TEŠÍ

 ženy do 23 rokov 3:2

 chlapci do 18 rokov 17:14 na sety, zápas sa skončil 6:6

 výhry nových deblových párov (sestry Kužmové vo Fed Cupe a Klein - Zelenay v Davis Cupe).