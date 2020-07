Futbalista Tomáš Oravec o pôsobení v MLS: Koronakríza mi prišla vhod!

Pred pol rokom prestúpil stredopoliar Matej Oravec (22) z Dunajskej Stredy do Philadelphia Union. V tíme americkej Major League Soccer (MLS) zatiaľ neodohral ani jeden súťažný zápas.

Najskôr bol zranený a potom prepukla svetová pandémia koronavírusu. Rodený Trnavčan tak čaká na svoju premiéru za veľkou mlákou. Šanca prichádza už tento týždeň, keď sa na Floride po dvoch marcových kolách opäť rozbehne MLS, tentoraz však turnajovým systémom.

Spočiatku som bol ja a aj takmer celý tím proti, lebo v Orlande sú v tomto čase veľké horúčavy. Problémom bola aj dĺžka turnaja. Chceli ho natiahnuť až na 2 mesiace. Nevedel som si predstaviť, že by som nechal priateľku tak dlho osamote. Rovnako tak spoluhráči, ktorí tu majú manželky s deťmi. Nakoniec však formát turnaja skrátili. Som rád, že už môžeme hrať.



Bola koronakríza najhorším obdobím vašej kariéry?

Paradoxne, nespomínam na to najhoršie. Mal som totiž viac voľného času, ktorý som využil na adaptáciu v USA. Kondiční tréneri nám posielali denne tréningový plán. Až od polovice júna sme sa mohli pripravovať v skupinách. Bolo to však iba také oťukávanie sa s loptou. Plnohodnotným tréningom sa to nedalo nazvať.

V USA ste spolu s priateľkou Laurou. Je to veľká vzpruha?

Pár tvoríme len vyše roka a na Slovensku sme spolu nebývali. Týchto pár mesiacov nám ukázalo, že spoločné nažívanie nám nerobí problém a náš vzťah to ešte zocelilo.

Stihli ste pred krízou navštíviť nejaké športové zápasy?

Našťastie áno. Toto sú veci, ktoré možno zažiť len v Amerike. Dostal som sa na zápasy basketbalovej NBA či hokejovej NHL. Atmosféra bola fantastická, veľmi som si to užil. Určite sa po pandémii vyberiem opäť.

Vo Philadelphii sídli aj klub amerického futbalu či bejzbalu. Aký máte vzťah k týmto športom?

Obidva poznám, no detailnejšie som ich predtým nesledoval. Určite mám bližšie k americkému futbalu, na ktorom som už tiež bol. Jednou z výhod je, že zohnať vstupenku na hociktoré podujatie tu nie je problém.

Ako si zvykáte na americkú stravu a aké jedlá vám chýbajú z domova?

Na jedálniček si veľmi nepotrpím. Varí mi priateľka v podstate rovnaké jedlá ako doma. Tradičné jedlo pre obyvateľov Philadelphie je ,Cheesesteak´. Je to niečo ako kebab v bagete s mletým mäsom a syrom. Na túto pochúťku som si rýchlo zvykol.

Najskôr vás pribrzdilo zranenie, potom korona. Ako veľmi ste ,hladný‘ po futbale?

Prestávka mi prišla vhod. Dal som sa fyzicky dokopy. Na ihrisku sa už cítim oveľa lepšie. Keďže som ešte neodohral ani minútu, viem, že si dôveru trénera musím vybojovať. Urobím pre to maximum.

Čo vás v novom prostredí uchvátilo najviac a s čím sa ťažšie vyrovnávate?

Mesto ma očarilo už od prvého momentu. Oproti „malej“ Trnave je to obrovská zmena. Najväčší rozdiel je v možnostiach. Dá sa tu naozaj robiť čokoľvek, človek pritom ani nemusí chodiť ďaleko. Jediné, čo mi občas dokáže liezť na nervy, sú časté dopravné zápchy v centre.

Počas pandémie ste mali viac voľného času. Ako ste ho trávili?

Väčšinou doma alebo pri rieke Delaware, ktorú máme kúsok od domu. Občas sme vybehli na kávu alebo prechádzku do mesta. Víkendy sa snažíme vyplniť celodennými výletmi alebo si zájdeme na pláž.

Sledujete na diaľku Trnavu, s ktorou ste získali pred dvoma rokmi slovenský titul?

Áno. Trnava bude navždy môj domov. Odkazujem jej - hlavne veľa trpezlivosti. Po príchode nových majiteľov to chce čas, kým sa vybuduje silný káder. Páči sa mi, že konečne dostávajú priestor aj viacerí odchovanci. Tak to má fungovať v každom klube.

Rozbeh MLS so 4 Slovákmi

Zajtra sa po štyroch mesiacoch rozbehne americká futbalová MLS. Pôsobí v nej kvarteto Slovákov - Albert Rusnák (Real Salt Lake), Ján Greguš (Minnesota United), Matej Oravec (Philadelphia Union) a Boris Sekulič (Chicago Fire). V Orlande na Floride bude do 11. augusta bojovať 26 mužstiev rozdelených do šiestich skupín. Víťaz turnaja získa právo štartu v Lige majstrov CONCACAF. Do play off, ktoré sa už odohrá na štadiónoch konkrétnych klubov, postúpi 16 najlepších tímov. Účastníci turnaja budú každé dva dni testovaní.