Japonci majú okolo olympiády v Tokiu jasno: Nebude ani o rok!

Šokujúco sa skončila anketa japonskej televíznej spoločnosti JNN. Až 77% obyvateľov krajiny vychádzajúceho slnka si myslí, že olympijské hry v Tokiu sa nepodarí uskutočniť ani v náhradnom termíne v roku 2021.

Opačný názor má len 17% opýtaných, ostatní zostávajú nerozhodnutí. Tokijské hry sa mali pôvodne začať už tento mesiac, ale pandémia koronavírusu spôsobila ich odklad o jeden rok na termín 23. 7. - 8. 8. 2021.

Televízna spoločnosť JNN neuviedla, na akej veľkej vzorke ľudí uskutočnila svoju anketu. Rovnako nezisťovala dôvody, prečo Japonci neveria tomu, že sa najväčší športový sviatok podarí zorganizovať na druhý pokus. Všeobecne sa objavujú informácie z lekárskeho prostredia, že bez spoľahlivej vakcíny na vysoko infekčné ochorenie COVID-19 sa olympijské hry naozaj neoplatí usporiadať. Šéf MOV Thomas Bach aj japonský predseda vlády Šinzó Abe sa zhodli na tom, že druhý odklad OH by znamenal ich definitívne neuskutočnenie. Informoval o tom aj portál denníka The Independent.

Japonci už predtým urobili prieskum verejnej mienky medzi obyvateľmi Tokia ohľadne OH v ich meste. V ňom sa 52% ľudí pesimisticky vyjadrilo rovnako v zmysle, že olympijské hry nebude možné zorganizovať ani v roku 2021.