Po horúčavách príde zmena! Užite si pekné počasie, o pár hodín sa to rapídne zmení

V niektorých okresoch západného Slovenska sa môže vyskytnúť silný vietor. Búrky sa zas môžu objaviť na severe a východe Slovenska. V oboch súvislostiach vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na webovej stránke.

Výstraha pred vetrom platí pre celý Bratislavský kraj, okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta a Trnava od 19.00 h do utorka (7. 7.) 3.00 h. Ojedinele môže vietor dosiahnuť rýchlosť 65 až 80 kilometrov za hodinu.

Na búrky by si mali dávať pozor v okrese Brezno, Revúca, v celom Košickom a Prešovskom kraji od 18.00 h do polnoci. V okresoch Bánovce nad Bebravou, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Trenčín a v celom Žilinskom kraji môžu byť búrky od 15.00 h do 21.00 h.

Pre okresy Senec, Pezinok, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa a Dunajská Streda platí od 14.00 h do 17.00 výstraha pred teplom.