Sexi manželka Kokorina Daria Valitová očarila v zlatých plavkách: Zlé načasovanie?

Kým ona tvrdí, že fotografiu v zlatých plavkách zverejnila v správny čase, mnohí jej vyčítajú, že tým mohla zavariť svojej polovičke.

Daria Valitová (29) je totiž manželkou ruského futbalistu Alexandra Kokorina (29), ktorého čaká odvolací proces.

„Je tu leto,“ bráni sa sexi Daria, ktorej profily na sociálnych sieťach sú plné odvážnych fotografií. V odkazoch k momentke prevládali tie, ktoré ju ospevujú, no súčasne jej pripomínajú, že mohla počkať, kým súd rozhodne o (ne)vine jej manžela.

Alexander Kokorin momentálne pôsobí v Soči, no pred svojim „úletom“ hrával za Zenit Petrohrad a aj za ruskú reprezentáciu. Ako je známe Kokorin s futbalovým kamarátom – záložníkom Krasnodaru Pavlom Mamajevom na jeseň roku 2018 vypili v Moskve s ďalšími kamošmi viac ako by sa žiadalo a pred známou kaviarňou zbili dvoch vysokých štátnych úradníkov Denisa Paka, vedúceho odboru ministerstva priemyslu a obchodu, a Sergeja Gaisina, generálneho riaditeľa federálneho štátneho podniku NAMI. V máji 2019 boli odsúdení a putovali za mreže. Vlani v septembri ich za dobré správanie sa prepustili, no po iniciatíve skupiny právnikov z apríla ich čaká odvolací súd, ktorý môže všetko zmeniť a Kokorin a spol. sa môžu vrátiť za mreže. Podľa mnohých aj zásluhou zlatých plaviek sexi Darie.