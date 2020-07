Agresivita na východe: Muži sa s nožmi a sekerami v rukách vyhrážali svojim družkám zabitím

Policajtov v sobotu 4. júla privolali k domácim nezhodám na Spiši v okrese Košice okolie. V oboch prípadoch sa na políciu obrátili ženy, ktoré sa ocitli v nebezpečenstve. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Košiciach Jana Mésarová.

Policajti zasahovali v jednom z miest v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholu správal agresívne a vyhrážal sa zabitím svojej družke. Žene vulgárne nadával s kuchynským nožom v ruke a sa jej vyhrážal zabitím. Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu. K zraneniu ženy nedošlo. Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov 37-ročného muža z okresu Košice okolie obvinil vyšetrovateľ z trestného činu nebezpečného vyhrážania a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. Agresívny muž putoval do cely policajného zaistenia.

V druhom prípade žena privolala policajtov do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. Muž svoju družku v sobotu večer pod vplyvom alkoholu napadol, naháňal ju so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Aj v tomto prípade policajti muža na mieste zadržali. Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Obom obvineným mužom za tento čin hrozia až 3 roky vo väzení.

Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach okolie obvinila zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby 51-ročného muža z okresu Košice okolie, ktorý podľa doterajšieho vyšetrovania niekoľko rokov psychicky týral manželku a svoje dve maloleté deti, manželke spôsoboval aj fyzické utrpenie. Obvinený muž manželke vulgárne nadával, správal sa pohŕdavo, odopieral jej spánok. Na deti kričal, ponižoval ich, odopieral im aj bežné užívanie vecí. Svojim konaním ich psychicky a citovo vydieral. Takéto správanie bolo na denno-dennom poriadku. Často prišiel muž domov pod vplyvom alkoholu, bol agresívny a na svoju ženu aj fyzicky zaútočil.

Vyšetrovateľka spracovala na 51-ročného muža podnet na jeho väzobné stíhanie. Obvinenému mužovi za tento zločin, spáchaný závažnejším spôsobom, hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Stíhaný je väzobne.

Každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť. Dôkladne preveruje každé oznámenie pre podozrenie z domáceho násilia s cieľom predchádzať jeho závažným následkom. "Pri preverovaní udalosti kladieme osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti,“ dodala Mésarová.