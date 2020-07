Podľa Šeligu je nezaujatosť sudcu Trubana v kauze Dobytkár otázna: Ak sa toto potvrdí, bude to škandál

Nezávislosť sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michala Trubana, ktorý rozhodoval o väzbe Norberta B. v kauze Dobytkár, je otázna.

Skonštatoval to podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí) na pondelkovej tlačovej konferencii. Pýta sa tiež, prečo prokurátor nepodal námietku zaujatosti voči sudcovi. Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Šeliga zaslal list, v ktorom upozorňuje na zmluvu dcéry sudcu s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA).

Šeliga zdôraznil, že v zmysle judikatúry sa má sudca javiť ako nezaujatý a má byť nezaujatý. V súvislosti s osobou Trubana poukázal na zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku, ktorú podpísala jeho dcéra s PPA ako konateľka firmy sídliacej v dome Trubana, pričom prevádzkuje penzión, ktorý vlastní Truban. "A na druhej strane podpisoval za PPA túto zmluvu pán, ktorý je dnes vo väzbe, obvinený v kauze Dobytkár. Preto sa pýtam, či naozaj môže verejnosť vnímať pána Trubana ako nezávislého," podotkol.

Šeliga tvrdí, že prokurátor na súde nepodal námietku zaujatosti voči sudcovi Trubanovi, hoci mu to vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhoval. Otázne je podľa neho aj to, prečo na súde nebol dozorujúci prokurátor z kauzy Dobytkár, ani neriešil návrh na väzobné stíhanie, ale robil to prokurátor, ktorý mal službu cez víkend a "nie je tak detailne oboznámený" so spisom. Očakáva, že prokuratúra sa verejne vyjadrí a vysvetlí okolnosti. "Ak to bolo úmyselné, je to absolútny škandál a niekto za to musí niesť zodpovednosť," dodal.

ŠTS v Banskej Bystrici v nedeľu (5. 7.) nevzal podnikateľa Norberta Bödöra do väzby, návrhu na väzobné stíhanie vyhovel iba v prípade Petra Kubu. Obaja sú obvinení z obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti v súvislosti s kauzou Dobytkár, v ktorej sú vyšetrované úplatky v PPA za zatiaľ viac ako 10 miliónov eur. Najvyšší súd SR bude rozhodovať o sťažnostiach vo štvrtok (9. 7.).

Norberta Bödöra zadržala NAKA v piatok (3. 7.) večer. Polícia informovala, že v rámci akcie na Slovensku vykonala zaisťovacie úkony a vzniesla obvinenie voči trom fyzickým osobám a dvom právnickým osobám za obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti.