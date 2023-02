Nenechajte dve percentá štátu, ale pomôžte

S podaním daňového priznania si môžete vybrať organizáciu, ktorej poukážete dve či tri percentá zo svojich daní.

S blížiacim sa koncom marca sa blíži aj čas, kedy podávame svoje daňové priznania. Zároveň je to aj čas, keď môžeme 2 alebo 3 % z našich daní poslať organizácii, ktorú si vyberieme. Príspevok vo forme 2 % z dane z príjmu fyzických a právnických osôb nie je príspevok navyše, ktorý by sme museli odvádzať nad rámec daní, ktoré platíme. Je to príležitosť, vďaka ktorej môžeme časť peňazí venovať na účel, ktorý si vyberieme. V prípade neuplatnenia si svojho práva tieto prostriedky odvedie daňový úrad do štátneho rozpočtu.

V prípade, že si vyberiete organizáciu, ktorej chcete poukázať peniaze, je dôležité, aby ste vyplnili tlačivo, ktorým svoje 2 % poukážete konkrétnej organizácii. Väčšina neziskoviek a organizácii už na svojich webových stránkach zverejňuje predvyplnené tlačivá na poukázanie 2 % z dane.

Nazabudnite si však preveriť, či organizácia, ktorej chcete svoje 2 % darovať, je na podobný úkon oprávnená. Zoznam prijímateľov 2 % z dane zverejnila notárska komora. V zozname sú zahrnuté všetky organizácie, ktoré splnili podmienky a zaradili sa medzi oprávnené organizácie uchádzajúce sa o dve percentá z dane fyzických, ale aj právnických osôb.

Na to, aby ste mohli 2 % poslať konkrétnej organizácii, potrebujete mať vyplnené dve tlačivá: Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Do 30. apríla je potrebné obe tlačivá – originály doručiť alebo zaslať poštou na príslušný daňový úrad v mieste vášho bydliska.