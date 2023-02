Takto urobíte zo sporenia zábavu

Výzvy na sporenie finančný prostriedkov sú zábavným spôsobom, ako vylepšiť svoj rozpočet.

Každý rok sa objavujú nové výzvy na šetrenie peňazí a rok 2023 nie je iný. Zatiaľ čo však gamifikácia úloh, ako je zostavovanie rozpočtu a šetrenie peňazí, môže urobiť z dosahovania našich cieľov zábavu, zdá sa, že po niekoľkých dňoch alebo týždňoch nás prestáva baviť. Naozaj fungujú výzvy na šetrenie peňazí?

Odborníci v tom majú jasno. Výzvy na šetrenie peňazí fungujú, pretože kombinujú jednoduché akcie so zodpovednosťou. Urobiť úlohu lepšie dosiahnuteľnou. Spôsob, ako zabezpečiť, aby nás výzvy bavili, je začať tým, že si jasne definujeme svoj peňažný cieľ. Snažíte sa našetriť na vysnívanú dovolenku? Chcete znížiť svoje výdavky na stravovanie každý mesiac? Keď to zistíte, môžete prísť na finančnú výzvu, ktorá vám vyhovuje. Tu je niekoľko populárnych výziev na úsporu peňazí, ktoré by ste mohli zvážiť v závislosti od vašich cieľov:

1. 52-týždňová peňažná výzva

Zvýšte svoje úspory o 1 euro každý týždeň. Prvý týždeň teda vložíte 1 euro na svoj sporiaci účet. V druhom týždni sa suma zvýši na 2 eurá. V tomto vzorci pokračujte až do 52. týždňa. Dovtedy by ste mali celkovo ušetrených 1 378 eur na svoj peňažný cieľ.

2. Obálkový systém

Toto je trochu náročnejšia výzva na čas aj peniaze. Všetko, čo potrebujete, je 100 obálok, pero a nejaké peniaze, aby ste mohli začať. Očíslujte svoje obálky 1-100 (tieto štítky vám povedia, koľko vložiť do každej obálky). Raz za týždeň si náhodne vyberte inú obálku a pridajte množstvo uvedené na obálke. Ak si vyberiete ten s označením 79, vložíte do nej 79 eur. Po naplnení všetkých obálok budete mať ušetrených približne 5 000 eur. Pokojne si na túto výzvu dajte čas dva alebo tri roky.

3. Výzva „bez míňania“

Výzva bez útraty je celkom samozrejmá: Míňate výdavky len na absolútne nevyhnutné položky. Napríklad nájomné, potraviny alebo služby. Nie ste si istí, čo zahrnúť? Pozrite sa na svoje mesačné výdavky a napíšte si, na čo musíte minúť peniaze. Do zoznamu vecí, na ktoré môžete minúť peniaze, môžete pridať osobné veci, ktoré musíte mať. Aby ste pri tejto výzve vydržali, je dôležité stanoviť si jasný cieľ.