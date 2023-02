Začnite rok s týmito finančnými rozhodnutiami

Úvod roka je ideálnym časom na nastavenie rodinného rozpočtu.

Začal rok, ktorý pre väčšinu Slovákov nebude finančne najjednoduchší. Úvod roka je preto ideálnym časom pozrieť sa na svoje financie a napraviť chyby, ktoré robíme. Môžeme tak ušetriť značné finančné prostriedky, ktoré budeme potrebovať. Prinášame pár tipov, ako to urobiť.

1. Aktualizujte svoj rozpočet

„Nový rok je príležitosťou na zamyslenie a nový začiatok. To by malo zahŕňať váš finančný plán,“ hovorí pre NBC finančný expert Brian Bender. Ten odporúča urobiť si zoznam všetkých veľkých výdavkov, ktoré očakávate na nasledujúci rok, vrátane možného sťahovania, svadby, kúpy auta alebo drahej dovolenky. Tieto náklady chcete a musíte zahrnúť do svojho rozpočtu, a teda musíte byť na ne aj pripravený. Podobne, ak robíte kariérnu zmenu alebo očakávate zvýšenie platu v práci, budete chcieť, aby to odrážal váš nový rozpočet.

2. Skontrolujte svoje núdzové úspory

Mať solídny núdzový sporiaci účet je jedným z najlepších spôsobov, ako sa v noci zdravo vyspať. Vytvárať finančnú rezervu v podobe troch až šiestich mesačných výdavkov je zlaté pravidlo. Na začiatku roka je dobré si povedať, akú finančnú rezervu máte a aktualizovať sumu, ktorú v prípade núdze budete potrebovať. Môžete mať aj nižšiu rezervu v podobe jedného až troch platov, ale tu je dobré mať prístup aj k iným zdrojom ako napríklad dlhodobé sporenie, ktoré viete použiť.

3. Myslite na dôchodok

Je jedno, koľko máte rokov, ak je to nad 30, tak myslite na dôchodok. Začiatok nového roka je najlepší čas na to, aby ste si overili svoje ciele dôchodkového sporenia a urobili potrebné zmeny, hovoria odborníci. Zvážte investíciu do tretieho piliera, alebo si založte investičné sporenie, vďaka ktorému si vytvoríte pohodlnú finančnú rezervu na dôchodok.