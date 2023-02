Takéto dôležité je sporenie pre váš život

Predtým, ako začnete investovať, je dôležité naučiť sa sporiť.

Iba mizivé percento Slovákov môže pohodlne odísť do dôchodku. Pohodlne znamená, že človek odíde do dôchodku, pričom na dôchodku zarobí 75 % svojej poslednej mzdy z investícií a úspor vložených pred odchodom do dôchodku.

Chyba je v tom, že ľudia prispievajú na financovanie dôchodku iba minimálnym percentom zo svojho príjmu, pričom sa mylne domnievajú, že im to poskytne primeranú sumu na udržanie príjmu počas rokov dôchodku.

Sporenie je jednoduchý koncept – či už si ukladáte mince do prasiatka, alebo percentá na bankový a/alebo investičný účet, dôležitý je princíp držať sa zvyku sporenia. Slová Warrena Buffetta dokonale vystihujú, ako by sme mali pristupovať k šetreniu: „Nešetrite to, čo zostane po míňaní, ale míňajte to, čo zostane po sporení.“ Je ľahké míňať peniaze, ale často to vedie k tomu, že nám nezostáva veľa na sporenie. Ak si najskôr odložíte peniaze na sporenie alebo investovanie, budete míňať to, čo vám zostalo, oveľa pozornejšie a opatrnejšie.

Je dôležité poznamenať, že najdôležitejší je zvyk sporenia a menej skutočná suma. Samozrejme, čím viac ušetríte, tým lepšie, ale dostať sa do návyku môže byť najťažšie. Budete prekvapení, aké obohacujúce je vidieť, ako rýchlo vám rastie nasporená suma.

Všetci chceme najvýkonnejšie portfólio, ale realita je taká, že výkonnosť je len jednou zo zložiek na ceste k vytváraniu bohatstva. Aj keď nemôžete kontrolovať výkonnosť trhov alebo svojej investície, môžete kontrolovať sumu, ktorú každý mesiac ušetríte. Je ľahšie usporiť mesačne 10 percent príjmu a vygenerovať zo sporenia výnos 1 %, ako ušetriť z príjmu iba jedno percento a vygenerovať výnos 10 %. Pri dlhodobej investícii na 30 rokov bude výsledok doslova ohromujúci. Môžete skončiť so 111 % vyšším konečným zostatkom, ak ušetríte 10 % v porovnaní s tým, že ušetríte iba 1 % – aj keď ročné výnosy investície boli o 9 % nižšie!

Investori často predpokladajú, že ak začínajú v malom, nemajú dostatok financií na investovanie. Faktom však je, že aj keď máte veľmi malú sumu, ktorú môžete uložiť a investovať na trhu, vďaka zloženiu môžete v dlhodobom časovom horizonte nahromadiť viac ako ten, kto začína s vyššou sumou, ale čaká dlhšie pred investovaním.