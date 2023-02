Sulík neskrýva rozpaky: Prezidentka ma prekvapila, koná tak, ako si želá Fico

Šéfa opozičnej SaS Richarda Sulíka prekvapilo vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej o tom, že predčasné parlamentné voľby by mali byť skôr. Tvrdí, že dohoda na voľbách 30. septembra sa urobila aj s ňou.

Nevidí dôvod meniť dohodu na septembrovom termíne, čo bol kompromis strán bývalej koalície. Poslanci SaS sa zároveň nezúčastnia na rokovaní o júnovom termíne volieb, ktoré inicioval Smer-SD.

"Neviem, prečo sa prezidentka rozhodla konať tak, ako si želá Robert Fico, každopádne 30. september je kompromisný termín," vyhlásil na štvrtkovej tlačovej konferencii Sulík. "Pokiaľ nie je evidentný pochopiteľný dôvod meniť už raz urobené rozhodnutie, zvykneme dohody dodržať," skonštatoval a odvolal sa na dohodu strán OĽANO, SaS, Za ľudí a Sme rodina na septembrovom termíne volieb. "Všetky projekty, ktoré sa plánujú na voľbách zúčastniť, majú dostatok času na prípravu," dodal.

Prezidentka má podľa Sulíka možnosť nepodpísať všetky zákony, ak s nimi nesúhlasí. Lídra OĽANO Igora Matoviča a jeho posledné návrhy označil za šaša. "Treba ho nechať vymýšľať jednu hlúposť za druhou, aby celý národ pochopil, že takýto šašo do parlamentu nepatrí," povedal s tým, že do parlamentu treba voliť ľudí, ktorí majú základnú súdnosť. Myslí si, že v NR SR momentálne prechádzajú aj dobré návrhy. Nevidí dôvod na skorší termín volieb len preto, že si to želá Smer-SD alebo prezidentka.

Sulík súhlasí s júnovým termínom a môže o ňom rokovať, ale zatiaľ je podľa neho dohoda na septembri. Na zmenu názoru potrebuje Sulík uchopiteľný dôvod a mimoriadna schôdza iniciovaná Smerom-SD ním podľa neho nie je.

Poslanci SaS podľa Sulíka nepodporia ani otvorenie schôdze týkajúcej sa stíhačiek MiG-29, ktoré by Slovensko mohlo dať Ukrajine. Nepovedal, či aj zvyšok bývalej koalície nepodporí túto schôdzu. "Zo strednodobého hľadiska pre SR nie sú tieto lietadlá použiteľné, boli nahradené F16-kami. Ak bude vyjasnená právna stránka veci, dajme migy k dispozícii Ukrajine," vyhlásil Sulík.

Čaputová vo štvrtok pre TASR uviedla, že súčasná politická situácia, charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou, ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín predčasných volieb.