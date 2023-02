Hrabko bez servítky: Jeden cirkus sa možno skončil, ale druhý v parlamente ostáva

Schválenie uznesenia o predčasných voľbách v septembrovom termíne neznamená, že sa podarilo konsolidovať pomery v Národnej rade (NR) SR.

Stále sa dá očakávať živelný a do veľkej miery chaotický vývoj. V TASR TV na to upozornil publicista Juraj Hrabko. Reagoval tým na predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), podľa ktorého sa schválením uznesenia skončil "cirkus s referendami a termínmi volieb".

Hrabko pri kondícii aktuálneho parlamentu nevylučuje ani to, že niekto predloží nové uznesenie o skrátení volebného obdobia. "Nedajú sa vylúčiť rôzne možnosti, pritom, ako je parlament rozbitý, ani zmena uznesenia o predčasných voľbách," poznamenal.

"Pravdepodobnejšie to k septembrovému termínu bude, až predseda NR SR voľby vyhlási. V tejto chvíli, ak sa nájde 30 poslancov, ktorí predložia návrh uznesenia s iným termínom a nájde sa 90 poslancov, ktorí to odhlasujú, tak bude platiť nové uznesenie a nie to so septembrovým termínom," tvrdí Hrabko.