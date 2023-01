Termín predčasným volieb zatiaľ nie je jasný: Poslanci Smeru prezradili, ako budú hlasovať

Ani jeden z 27 poslancov Národnej rady (NR) SR za Smer-SD nebude hlasovať za 30. september ako termín predčasných parlamentných volieb.

Potvrdil to šéf Smeru-SD Robert Fico. Strana žiada voľby v máji alebo júni, čo považuje za racionálne z hľadiska prípravy programového vyhlásenia vlády i rozpočtu. Vláda s obmedzenými kompetenciami bez mandátu nemôže podľa Fica vládnuť ďalšie mesiace.

Fico tvrdí, že dočasne poverená vláda nemôže prijímať niektoré zákony, preto sa do parlamentu dostali ako poslanecké návrhy, čo je v rozpore s Ústavou SR. "Na niektoré návrhy, ktoré by vláda predkladala, by potrebovala poverenie, pretože je v demisii, preto sa predstavitelia vlády rozhodli, že budú obchádzať ústavu a cez individuálne poslanecké návrhy sa pokúsia dostať do NR SR návrhy zákonov, ktoré by tam inak nemohli byť," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii. Nie je podľa neho možné rokovať v NR SR napríklad o prevodoch podielov Východoslovenskej energetiky. "Na toto nemá vláda žiadne poverenie," dodal.

Šéf Smeru-SD upozornil, že pokiaľ by sa nepodarilo schváliť žiaden z termínov, okamžite sa dá prísť s novým návrhom uznesenia a hlasovať o termínoch opäť. Na odvolanú vládu treba podľa jeho slov vyvíjať tlak.

Zopakoval tiež, že predstavitelia dočasne poverenej vlády chcú urobiť všetko pre to, aby dostali opozičných lídrov a nominantov pod tlak trestného práva v podobe obvinení, žalôb či návrhov na vzatie do väzby.

O uznesení o skrátení volebného obdobia, ktorým sa určí termín predčasných parlamentných volieb, majú poslanci hlasovať v utorok o 17.00 h.