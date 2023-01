Premiér Heger: Bývalá koalícia sa dohodla na zmene ústavy a termíne volieb

Predstavitelia bývalej koalície sa dohodli na texte zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátenie voleného obdobia parlamentu by malo byť možné prijatím uznesenia, na čo bude potrebných 90 hlasov poslancov. Zároveň sa mali dohodnúť na termíne predčasných volieb 30. septembra.

Informoval o tom dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) po nedeľnom rokovaní. Predseda vlády predpokladá, že dohodnutá zmena ústavy by sa mohla odsúhlasiť hneď po prerokovaní v parlamente. Zmenu podľa jeho slov podporí klub OĽANO aj Občiansko-demokratická platforma, ktorá z neho odišla, Sme rodina a SaS. "V takomto prípade by počty mali sedieť," uviedol. Ďalšie rokovanie tak už podľa jeho slov potrebné nebude, v pondelok (23. 1.) majú len doladiť detaily návrhu. Ozrejmil, že súčasťou návrhu je aj to, že zmeniť volebný systém bude možné len 90 hlasmi poslancov, nie 76.

„Zároveň padla dohoda na pozmeňujúcom návrhu, ktorý bude schválený hneď po prerokovaní v utorok 24. januára, keď sa o zmene ústavného zákona bude rokovať. Dohoda jasne hovorí o tom, že dôjde k zmene Ústavy SR tak, aby uznesením mohlo byť skrátené volebné obdobie," tvrdí Heger. Dodal, že súčasťou pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložia bývalí členovia koalície, bude, že k zmene volebného systému bude môcť dôjsť len so súhlasom 90 poslancov.

"Teraz je dôležité, aby demokratické strany ukázali zodpovednosť," podčiarkol s tým, že termín volieb je známy a ak chcú demokratické strany získať dôveru občanov, musia im ukázať, že vedia spolu vládnuť a vychádzať.

Predseda SaS Richard Sulík rovnako hovorí o dohode. Definitívne to však podľa jeho slov bude vtedy, keď exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) pošle kolegom návrh a oni dohodu potvrdia. SaS si podľa jeho slov nekládla podmienky a s kompromisným termínom volieb 30. septembra vie žiť. "Skorší termín nebol v hre tak, aby ho celá koalícia dokázala odsúhlasiť," povedal.

K novele ústavy má samostatný pozmeňujúci návrh predložiť ešte strana Za ľudí. Jej líderka Veronika Remišová podotkla, že zo svojej požiadavky neustúpili a návrh má obsahovať posilnenie postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. Podpredseda strany Juraj Šeliga vysvetlil, že nechceli blokovať dohodu na zmene ústavy a svoju požiadavku vyčlenili na samostatný pozmeňujúci návrh, keďže s ňou nesúhlasilo hnutie Sme rodina.

Heger uviedol, že s Kollárom telefonoval a súhlasil s dohodou. „Klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), hnutia Sme rodina, strany Sloboda a Solidarita a taktiež Občiansko-demokratická platforma v hnutí OĽaNO podporia takúto zmenu," povedal premiér a dodal, že rokovania sú na konci. Heger ďalej dodal, že prezidentka SR Zuzana Čaputová s ich dohodou bude súhlasiť.