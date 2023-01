Ústavný právnik Radoslav Procházka o referende aj úradníckej vláde: Ako sa dajú čítať výsledky?

Ako sa dajú čítať výsledky? Na sobotné hlasovanie prišlo viac ako 27 % ľudí, čo nie je na prvý pohľad vysoké číslo, ale ide o takmer 1,2 milióna voličov. Ústavný právnik Radoslav Procházka (50) pre Nový Čas vysvetľuje aj to, čo by sa malo diať, aby sa referendá stali záväznými, a ako by to bolo s úradníckou vládou prezidentky.

O čom hovorí výsledok referenda aj v súvislosti s výsledkom ostatných ôsmich ľudových hlasovaní? Sobotňajšie referendum malo zo všetkých neplatných referend, ktoré sa konali samostatne, najvyššiu účasť, hoci malo v istom zmysle najkomplikovanejšiu otázku. Vo vzťahu k tejto latke teda jeho výsledok znamená, že nespokojnosť s aktuálnym stavom je relatívne vysoká.



Prečo podľa vás Slováci nejavia záujem o nadpolovičnú účasť na referendách? Každý má svoj vlastný dôvod, prečo ide alebo nejde, a aj tie dôvody, ktoré sú spoločné, sú príliš pestré a zložité, aby sme ich na tomto mieste vedeli rozobrať.

Je podľa vás dobre nastavené kvórum na platnosť referenda (účasť nadpolovičnej väčšiny voličov) a bolo by vhodné, aby sa táto podmienka upravovala smerom nadol? Ak sa referendum má stať funkčným nástrojom, úprava kvóra by tomu výrazne pomohla. V takom prípade však treba počítať s tým, že referend bude viac a väčšina z nich dospeje k platnému výsledku. Zároveň bude nevyhnutné otvoriť otázku, akú silu majú mať právne účinky referenda pri zníženom kvóre. Jednou z možností na tvorivú úvahu je zaviesť popri záväznom referende odporúčací plebiscit a nastaviť odlišné kvóra.