9. referendum v histórii Slovenska: Nízka účasť aj výpadky elektriny! Takto sme (ne)chodili k urnám

Máme to za sebou. Slováci počas soboty rozhodovali o tom, či sa zmení Ústava SR tak, aby sa do nej pridala možnosť vyhlásiť predčasné voľby cez ľudové hlasovanie, alebo by to mohli odhlasovať samotní poslanci. Referendum, ktoré inicioval Smer, malo jedinú otázku, no správy z okrskových komisií hovorili, že počas dňa sa ľudia o to, aby bolo platné, veľmi netrhali.