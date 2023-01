V sobotu nás čaká 9. ľudové hlasovanie, odborníci na rovinu: Čo hrá za a proti referendu!

Sviatok demokracie alebo vyhodené milióny? Už túto sobotu sa uskutoční referendum o zmene ústavy, ktorá má zaručiť, že parlament môže vyhlásiť predčasné voľby.

Zatiaľ čo šéf Smeru Robert Fico (58) hovorí o referende, ktoré inicioval, ako o udalosti historického významu, druhá časť politickej scény sa k nemu stavia skôr apaticky. Nový Čas oslovil odborníkov, aby uviedli, čo hrá za a proti zajtrajšiemu všeľudovému hlasovaniu.

ZA referendum

1. Zmeny sú potrebné

Opozícia aj koalícia sa zhodujú v tom, že možnosť rozhodnúť o predčasných voľbách v parlamente by v ústave mala byť uvedená, a to, že tam doteraz nebola, považujú za chybu. „Slovensko je dnes jediná krajina v Európskej únii, ktorá nemôže vyvolať predčasné voľby,“ hovorí Robert Fico, predseda Smeru, ktorý referendum inicioval. Zhoda však už nepanuje v tom, či by o predčasných voľbách mala rozhodovať jednoduchá väčšina v parlamente, čo by bol logický výsledok referenda v prípade jeho úspechu. Rozdiely medzi stranami panujú aj v otázke, či by o predčasných voľbách mali v budúcnosti možnosť rozhodnúť aj občania v referende, tu je proti najmä strana SaS.

2. Popoženie poslancov

Prípadný úspech referenda by mohol politikov vytrhnúť z letargie a ponaháňať ich smerom k predčasným voľbám. Takmer všetky strany síce už najnovšie tvrdia, že sú za voľby a vedú o nich rokovania, podľa Fica to tak však nie je. Bývalá štvorkoalícia rieši, že by mohli byť 30. septembra, avšak dohoda ešte na stole nie je. Parlamentné počty pritom negarantujú, že sa vôbec nejaká zhoda podarí urobiť. Fico zároveň tvrdí, že voľby nechce ani množstvo poslancov, pre ktorých môžu znamenať skorší odchod z politiky.