Vianoce sú tu! Mariah Carey je jednotkou v Británii

Vianočný hit „All I Want For Christmas Is You“ od Mariah Carey sa vracia do čela rebríčka.

Vianoce sú už naozaj blízko. Dokazuje to aj britský rebríček streamovania hudby. Mariah Carey totiž z prvého miesta v britskom singlovom rebríčku zosadila Taylor Swift. All I Want For Christmas Is You je na vrchole rebríčka po tom, čo bol za ostatný týždeň streamovaný 10,8 miliónkrát. Do Top 40 sa dostalo aj ďalších 23 sviatočných favoritov. Pieseň Mariah Carey, ktorá je všeobecne považovaná za moderný štandard, bola prvýkrát vydaná v roku 1994. Na treťom mieste tohto týždňového rebríčka je Wham's Last Christmas pričom Ed Sheeran a Elton John sa s piesňu Merry Christmas dostali na 4. miesto. Otvoriť galériu Zdroj: Adobe Stock Lavína vianočných hitov pochovala niektoré z najväčších mien popu – Anti-Hero Taylor Swift sa po šiestich týždňoch na prvom mieste prepadol na piate miesto. Jeden umelec sa však tomuto trendu vzoprel. Popová speváčka Raye sa svojím najnovším singlom Escapism vyšplhala na druhé miesto. Speváčka zaznamenala úspech čiastočne vďaka TikToku, kde rebelský a príbuzný text jej piesne inšpiroval viac ako 150 000 videí. „Práve teraz sa cítim na vrchole sveta,“ povedala pre BBC. Vianočná téma pokračuje aj v rebríčku albumov z tohto týždňa, kde je Christmas With Cliff Sira Cliffa Richarda na štvrtom mieste, Vianoce Michaela Bublého na piatom a Strieborné zvončeky Andreho Rieu na šiestom mieste.