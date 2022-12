Dráždia vás už vianočné piesne? Dajte im šancu, sú pre vás dobré

Vianočné piesne nám niekedy pripadajú otravné, ale sú pozitívne pre našu psychickú pohodu.

Keď sa z rádia prvýkrát ozve pieseň Last Christmas väčšina z nás začne frflať. Ale ruku na srdce, niekde vnútri sa aj vďaka tejto piesni tešíme na vianočnú pohodu. Aj podľa odborníkov je vplyv vianočný piesní na našu psychickú pohodu pozitívny.

Amanda Krause je prednášateľkou psychológie na James Cook University v Queenslande. Hovorí, že vianočná hudba sa nám páči, pretože je od prírody cyklická. Ako hodinky, keď vianočné stromčeky a ozdoby začínajú zapĺňať obchody, naše uši plnia koledy a súčasné vianočné melódie. Takéto krátke, ale intenzívne obdobie počúvania môže ovplyvniť to, ako veľmi si užívame vianočnú hudbu.

Podľa Amandy Krause sú jedným z najsilnejších aspektov počúvania hudby asociácie, ktoré si vytvárame. „Okrem nôt a melódií sú to spomienky, ktoré k nim pripájame, a tie môžu byť dosť individuálne. Tieto spomienky sú dlhotrvajúce a práve tie dávajú hudbe schopnosť vyvolať spomienky, pričom nostalgia je toho veľkou súčasťou,“ hovorí A. Krause.

Je to čiastočne preto, že počúvanie hudby stimuluje takmer každú časť limbického systému nášho mozgu, súbor štruktúr, ktoré riadia emócie, vzrušenie a pamäť. Vianočná hudba nás nostalgicky vracia do krajších období v našom živote. To je dôvod, prečo existuje hudobná terapia, zameraná na pomoc ľuďom s demenciou, pomocou hudby na spustenie pohybu a pamäti. Takže nabudúce bude možno lepšie začať s vianočnými pesničkami už 1. novembra.