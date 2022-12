Viete, kto napísal najznámejšiu vianočnú pieseň?

Pred 230 rokmi sa narodil katolícky kňaz Joseph Mohr, autor textu Tichej noci.

Jedna z najznámejších vianočných piesní Tichá noc, svätá noc vznikla pred viac ako 200 rokmi. Od narodenia autora jej textu, rakúskeho katolíckeho kňaza Josepha Mohra, uplynulo v nedeľu 11. decembra 230 rokov.

Joseph Mohr sa narodil 11. decembra 1792 v Salzburgu v chudobných pomeroch ako druhé dieťa Anny Schoiberovej. Živila sa pletením a predávaním svetrov a spolu s deťmi žila v jednej domácnosti so svojou matkou. Budúcnosť autora textu Tichej noci ovplyvnil kňaz Johann Nepomuk Hiernle, ktorý si všimol študijné schopnosti dospievajúceho Mohra. Zafinancoval mu gymnaziálne štúdiá, počas ktorých sa mladík venoval aj hre na husliach a spevu.

Ako rímskokatolícky kňaz, v pozícii vikára – zastupujúceho duchovného, pôsobil v dedine Mariapfarr a neskôr Oberndorfe, kde aj vznikla a prvýkrát sa odohrala Tichá noc, svätá noc. Tá vznikla celkom náhodou. V kostole sv. Mikuláša v Oberndorfe sa stala v roku 1818 totiž veľká nepríjemnosť – myši prehrýzli mechy organu.

Mohr to zistil 23. decembra a o deň neskôr 24. decembra mala byť vianočná omša, ktorá sa nedala odslúžiť bez hudby. Rozhodol sa, že situáciu by mohla zachrániť slávnostná pieseň, ktorá by sa dala zaspievať bez hudobného sprievodu. Využil text, ktorý napísal údajne ešte v Mariapfarre a o hudbu požiadal priateľa, učiteľa hudby a organistu Franza Xavera Grubera. Ten za krátky čas skomponoval melódiu, ktorá prežila už viac ako 200 rokov. Autor textu slávnej vianočnej piesne zomrel 4. decembra 1848 vo Wagraine vo veku 56 rokov.

Pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV. pieseň Tichá noc, svätá noc počul na Štedrý deň roku 1853 a bol nadšený. Dvornému koncertmajstrovi nariadil nájsť autorov. Úloha to však nebola ľahká. Mohr a Gruber boli totiž obyčajní, bezvýznamní ľudia. Navyše Mohr už bol po smrti. Skladateľa Grubera neúspešne hľadali celý rok a možno by ho ani nikdy nenašli, nebyť náhody.

V roku 1854 salzburský zbor pripravoval vianočný program, v ktorom nechýbala pieseň Tichá noc, svätá noc. Jeden z členov zboru, mladík Felix Gruber, ju však spieval nie celkom tak, ako to vyžadoval zbormajster. Keď mu udelil pokarhanie, Felix namietal, že pieseň spieva, ako ho to naučil jeho otec a ten vie najlepšie, ako správne spievať piesne, ktoré sám skomponoval. Šéf zboru dobre poznal dvorného koncertmajstra a poznal aj príkaz Friedricha Wilhelma IV.

Vďaka tomu zvyšok života prežil Franz Gruber ako slávny človek. V chráme sv. Mikuláša v Oberndorfe visí plaketa s nápisom: „Učiteľ Franz Gruber tu 24. decembra 1818 napísal melódiu piesne Tichá noc, svätá noc a vikár Joseph Mohr zložil jej slová.“