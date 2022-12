Top darčeky pre mužov

Chlapcov a chlapov pod vianočným darčekom potešia najmä technologické novinky.

Čo poteší chlapa pod stromčekom? Auto alebo čokoľvek na ovládanie. To je odpoveď z populárneho meme. My vám však prinášame zopár tipov, ktorým sa muži určite potešia.

1. Hodinky

Samozrejme, že absolútnym hitom sú smart hodinky. Určite však máte vo svojom okolí aj muža, ktorý by mal rád nové hodinky a nepotrebuje také, ktoré mu budú hlásiť každú novú smsku. Klasické ručičkové hodinky kúpite už okolo 100 eur, ale samozrejme, pre tých náročnejších sú k dispozícii aj kúsky za pár stoviek alebo tisícok eur.

2. Športové vybavenie

Možno sa muž vo vašom blízkom okolí venuje aj nejakému športu či turistike. Kvalitná výbava v podobe oblečenia alebo batohu ho teda určite poteší. Alebo mu môžete darovať poukážku na masáž, ktorá ho udrží vo forme.

3. Zážitok

Ak však máte vo svojom okolí muža, ktorí nie je práve aktívny športovec, môžete mu podarovať kvalitný zážitok. Okrem koncertov a divadelných predstavení sú hitom tejto aj budúcej sezóny napríklad preteky Formuly 1. To však nie je úplne najlacnejšia záležitosť.

4. Bezdrôtové slúchadlá alebo nabíjačka

Muži sú často ako veľké deti a technologické vychytávky ich vždy potešia. Bezdrôtové slúchadlá budú určite patriť k hitom týchto Vianoc. Dobré slúchadlá kúpite už od 30 eur. Pred kúpou si pozrite recenzie na to, ako slúchadlá prehrávajú hudbu a napríklad to, ako na nich funguje mikrofón. Bezdrôtová nabíjačka na stôl do práce zase obdarovaného zbaví zbytočného hľadania káblov.

5. Parfém či kniha

Dve nesmrteľné klasiky, ktorými nikdy nič nepokazíte. Najmä kniha môže byť nádherným vianočným darčekom, ak kúpite takú, po ktorej váš blízky partner, priateľ či blízky príbuzný túži. Chce to síce trochu psychológie, pátrania a taktiky, ale vaša šanca, že sa trafíte a kúpite tú správnu knižku, sa tým zvýši. Nehovoriac o všetkých benefitoch, ktoré čítanie kníh prináša.