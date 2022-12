Magické vianočné príbehy potešia dušu: Takto sa zrodili vianočne gule

Niektorí svoje stromčeky zdobíme už začiatkom decembra, iní až na Štedrý deň, no jedno ich spája. Na väčšine z nich visia prenádherné vianočné ozdoby a gule. Viete, ako vznikli?

Kde bolo, tam bolo, kedysi dávno, v 16. storočí, žil v nemeckom Durínsku sklársky majster Hans Greiner. Toto remeslo sa v rodine dedilo z generácie na generáciu a ich sklárne boli vychýrené v celom regióne. Hans mal však na rozdiel od svojich predchodcov trošku odlišné predstavy o vývoji sklárstva. V jeho kreatívnej mysli sa okrem úžitkových predmetov pomaličky rodili oveľa umeleckejšie kúsky.

Ozdôbky z Lauscha

Rozhodol sa preto, že postaví sklársku hutu, ktorá sa bude venovať práve takejto jemnej sklárskej práci. Stavba vyrástla v roku 1597 na pôde dedinky Lauscha, ktorá bola široko ďaleko známa svojou čistou vodou. Skrátka ideálne miesto pre sklársku výrobu. V hute sa začali rodiť tie najkrajšie sklenené tvary pre radosť. Toto všetko popri tradičnej sklárskej výrobe, pretože niečo chlieb zaplatiť muselo. Hoci miestni boli voči fúkaným skleneným dekoráciám spočiatku skeptickí, nakoniec si k nim našli cestu. Najmä pred sviatkami si dopriali kúpu niečoho, čo skrášlilo ich príbytky.

Dajme ich na stromček

Syn po otcovi, Hans po Hansovi, dekorácie vylepšoval. Trvalo však ešte ďalšie dve a pol storočia, kým prapotomok Hansa Greinera – toho, ktorý ako prvý začal vyrábať sklenené dekorácie, samozrejme, taktiež menom Hans, vymyslel niečo prelomové. V onej dekoračnej hute v Lauschi, v časoch, keď bol vianočný stromček už pomerne rozšíreným vianočným doplnkom, mu skrsla v hlave myšlienka, ktorej sa nevedel zbaviť. Dňom i nocou uvažoval, akoby sa asi jeho sklenené ozdoby, hlavne prepracované ovocie a oriešky, ktoré vyrábal, vynímali na vianočnom stromčeku.

Reklama z kráľovského dvora

Vymyslel to v roku 1847, keď im dodal háčik, aby sa dali na stromček upevniť. Vyladil ich k dokonalosti tak, aby sa striebristo trblietali. Najskôr olovom, ortuťou a neskôr do vnútra ozdoby zapracoval zmes dusičnanu strieborného a cukrovej vody. Sklenené vianočné ozdoby sa stali hitom po tom, čo v londýnskych novinách vyšla fotografia vianočného stromčeka kráľovnej Viktórie. Bol bohato zdobený sklenenými ozdôbkami z Nemecka – rodnej krajiny princa Alberta. Bola to perfektná reklama!

Do celého sveta

Netrvalo dlho a vianočné sklenené ozdoby z malej nemeckej dedinky dobyli aj Ameriku a zvyšok sveta. Hansovi synovia a vnukovia prácu deda ešte zdokonalili, keď do sveta poslali prvé sklenené vianočné gule. Nemecko pokračovalo vo výrobe ozdôb prakticky bez konkurencie až do roku 1925. Potom s vlastnou výrobou začalo Japonsko a Československo, takmer všetko na vývoz do USA. Do roku 1935 bolo za veľkú mláku vyvezených viac ako 250 miliónov sklenených ozdôb na vianočné stromčeky.