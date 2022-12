Ako vysvetliť deťom skromnejšieho Ježiška?

Vysoká inflácia, šialené ceny energií a tovarov, finančná kríza. Valí sa to na nás z každej strany a možno máte aj vy obavy, ako budú deti reagovať na skromnejšieho Ježiška.

Opýtajte sa detí, či majú obavy

„V tomto ročnom období sa môže zdať, že všetko musí byť veľké, lesklé a trblietavé, ale je to zároveň aj príležitosť zresetovať spôsob, akým s rodinou trávite Vianoce,“ hovorí Laverne Antrobus, detská konzultantka a výchovná psychologička z Veľkej Británie pre BBC news. Keďže je pravdepodobné, že deti zachytia naše rozhovory o finančných ťažkostiach, mali by sme sa podľa nej s deťmi o tom porozprávať. Pretože príprava je základ. Ak máte tento rok v porovnaní s vlaňajšími sviatkami, rovnako ako tisíce ďalších ľudí, hlbšie do vrecka, je dôležité, aby detičky na tento fakt boli vopred pripravené. Dajte si však záležať na tom, čo poviete. Ak do toho zapojíte napríklad pekný príbeh o chudobnom Ježiškovi z Betlehemu, dieťatko to príjme lepšie, pokornejšie a upokojí sa.

Máme všetko

Miesto toho, aby ste neustále premýšľali a trápili sa tým, čo všetko nemáte a nemôžete si dovoliť, premýšľajte nad tým, čo máte a za čo ste vďační. Musíte začať od seba. Ak sa s pocitom krivdy z nedostatku a nutnosti šetriť vysporiadate vy sami, oveľa lepšie to príjmu aj vaše deti, a to z jedného jediného dôvodu. Doma bude oveľa lepšia atmosféra. Podporte dobrú náladu napríklad aj zoznamom aktivít, ktoré budete robiť spolu. Každý člen rodiny do neho môže pridať svoju predstavu a verte, že takto vyplnený čas je stokrát lepší ako obsypaný vianočný stromček. „Tieto veci vytvárajú presne ten druh spomienok z detstva, ktoré sú skutočne dôležité,“ hovorí psychologička Antrobus. „Deti mi znova a znova hovoria, že mať prítomného rodiča je ten najväčší dar,“ dodáva.

Buďte úprimní

Najlepšie, čo môžete podľa psychologičky urobiť, je byť úprimní. „Povedzte im pravdu, že nemáte peniaze na ten vysnený darček, ktorý deti najviac chcú, ale zároveň ponúknite riešenie – vymyslite spoločne plán, ako si naň našetriť,“ hovorí. Dá im to nádej, že nie je všetkým dňom koniec a že Vianoce môžu pokojne vyzerať inak, ako sú zvyknuté a stále budú magické a čarovné.

Hlavne bez stresu

Rodičia, nebojte sa. To, že deti tento rok nedostanú drahé dary nezapríčiní, že vás budú mať menej rady, alebo že budú ublížené. Naopak, ak im správne podáte fakt, že Vianoce vôbec nie sú o obrovských darčekoch, budú mať vaše sviatky oveľa kúzelnejší nádych. Okrem toho, presne takto sa mladé bytosti učia pravým hodnotám, ktoré obohatia ich život oveľa viac ako peniaze.