Najznámejšia vianočná koleda Tichá noc vznikla vďaka myšiam!

Tichá noc, najslávnejšia vianočná koleda, je zvukom zimných sviatkov. Pozná ju celý svet, existuje neuveriteľných 300 jazykových variácií a bez nej by Vianoce nemali tu správnu atmosféru.

Prvý raz zaznela na Vianoce roku 1818 v kostole sv. Mikuláša v rakúskom Oberndorfe.

Hlodavce a orgán

Možno vás šokuje, že vznikla úplnou náhodou. V tomto roku sa v spomínanom svätostánku stala veľká nepríjemnosť, ktorá ohrozila zvuk Vianoc. Myši totižto prehrýzli mechy orgánu a hrozilo, že najkrajšie sviatky budú toho roku tiché. Tamojší kaplán Joseph Mohr na to prišiel deň pred Štedrým dňom a rozmýšľal, čo vymyslieť, aby najkrajšia bohoslužba roka nebola slúžená bez hudby.

Zachránili Vianoce

Napadlo mu vymyslieť slávnostnú pieseň, ktorá by sa dala zaspievať aj bez majestátneho zvuku orgánu. Hoci nebol žiadnym skladateľom, naliehavosť situácie prebudila jeho básnické črevo a zložil pár štvorverší, ktoré by mohli tohoročné Vianoce zachrániť. Nevedel si však poradiť s melódiou, preto oslovil priateľa z neďalekej dedinky Arnsdorf, učiteľa a organistu Franza Grubera, aby skomponoval hudbu s dvoma sólovými hlasmi a so sprievodom gitary, pretože orgán mal poruchu. Ten vyslyšal jeho prosbu a zložil prenádhernú melódiu, ktorá sa už navždy zapísala do sŕdc všetkých ľudí sveta.

Nájdite mi autora

Keď túto, vtedy ešte ľudovú pieseň počul v roku 1853 pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV., bol nadšený. Dvornému koncertmajstrovi nariadil vyhľadať autora, ktorý za túto nežnú, zapamätateľnú pieseň môže. Nebolo to jednoduché, pretože nešlo o žiadnych umelcov, ale obyčajných ľudí. Bohužiaľ, Mohr bol v tom čase už päť rokov po smrti, no koncertmajstrovi sa podarilo nájsť po dlhom hľadaní aspoň autora melódie Grubera a aj to vďaka milej náhode.

Zložil ju môj otec

Salzburský zbor pripravoval v roku 1854 vianočný program, ktorého súčasťou bola aj dnes slávna pieseň. Istý mladík Felix Gruber ju však spieval inak, ako vyžadoval zbormajster. Dostali sa preto do sporu, no mladý muž namietal, že ju spieva presne tak, ako ho to naučil otec a ten predsa musí vedieť, ako sa spieva, pretože ju skomponoval. Keďže vedúci zboru vedel o tom, že sa na príkaz Friedricha Wilhelma IV. hľadá autor piesne, skontaktoval dvorného zbormajstra, aby mu prezradil, kto je záhadný autor Tichej noci.

Najkrajšia pieseň

Z Franza Grubera sa stal slávny človek. Hoci chrám sv. Mikuláša, kde po prvý raz 24. decembra 1918 zaznela prekrásna Tichá noc, už nestojí, na jeho mieste sa nachádza kaplnka a priľahlé múzeum, ktoré pripomínajú významnosť tohto miesta. Každý rok sa tu na Štedrý deň koná omša, počas ktorej sa spieva nádherná vianočná koleda priamo v jej rodisku v mnohých jazykoch. Tento zážitok sem každé sviatky láka zástupy turistov.