Najdrsnejší vianočný film čaká na nakrúcanie

Predstaviteľ Deadpoola, Ryan Reynolds, napísal vianočný film s touto komiksovou postavou.

Ryan Reynolds prezradil, že spolu s Rhettom Reesem a Paulom Wernickom napísali vianočný film o komiksovej postave Deadpool, ktorú práve Reynols stvárnil v dvoch celovečerných filmoch.

Reynolds povedal pre portál Big Issue o svojom novom vianočnom filme s Willom Ferrellom s názvom Spirited a podelil sa o ďalšiu sviatočnú informáciu tým, že podpichol, že existuje dokončený scenár vianočného filmu Deadpool.

„Rád by som vo filme o Deadpoolovi videl číslo piesní a tancov,“ povedal Reynolds. „Pred štyrmi rokmi sme Rhett Reese, Paul Wernick a ja napísali vianočný film s Deadpoolom v hlavnej úlohe. Možno jedného dňa ten film natočíme. Nie je to muzikál, ale je to úplný vianočný film o Deadpoolovi,“ hovorí Reynolds.

Vianočnú tému už obsahovala rozšírená a necenzúrovaná verzia filmu Deadpool 2, v ktorej Deadpool rozpráva príbeh uneseného Freda Savagea. Savage je priviazaný k posteli v miestnosti, ktorá je replikou spálne jeho postavy z Princeznej nevesty, doplnenej o predmety s vianočnou tematikou.

Skôr ako vianočného špeciálu sa však dočkáme filmu Deadpool 3. Ten príde do kín v septembri 2024. Dedadpoola si opäť zahrá Ryan Reynolds a tentokrát po boku Wolverina Hugha Jackmana.