Kupujete živý stromček? Neorezávajte jeho kmeň a bude vás tešiť celé sviatky

Dokonalú vôňu, ktorú prinesie do príbytku živá jedlička, iba máločo nahradí. Nesie to však so sebou istú dávku povinností. Takto sa zo živého stromčeka budete radovať celé sviatky.

Pokiaľ chcete, aby vám živý vianočný stromček vydržal čo najdlhšie, musíte mu venovať náležitú starostlivosť. Správny výber Aby stromček vydržal čo najdlhšie, základom je jeho čerstvosť. Tú si môžete overiť priamo u predajcu. Uchopte medzi prsty ihličie približne 15 cm od okraja vetvičky a jemne zaň potiahnite. Ak vám zostane ihličie v ruke, čerstvý už nie je. Rovnako môžete vyskúšať buchnúť s ním o zem a sledovať, či zelené vonkajšie ihličie opadáva. Vnútorné ihličie trošku opadať môže, keďže je najstaršie. Čerstvý stromček je sviežo zelený a voňavý, má ohybné a pružné vetvičky, neopadáva a jeho ihličie sa neláme. Aklimatizácia Iste, udržať živého fešáka v top kondícii od 1. decembra do Vianoc býva ťažká, niekedy nemožná úloha. Ak si však takýto stromček kúpite deň pred sviatkami v domnienke, že takto vydrží dlhšie čerstvý, mýlite sa. Aby vám živý vianočný stromček robil radosť čo najdlhšie, potrebuje prejsť procesom aklimatizácie. Ideálne je, ak ho na pár dní po kúpe umiestnite do nevykurovanej miestnosti, napríklad garáže, aby si postupne zvykol na vyššiu teplotu v dome. Po uložení na jeho vianočné miesto vyčkajte aspoň pol dňa, kým ho začnete zdobiť. Vetvičky sa pekne rozložia. Otvoriť galériu Zdroj: Adobe Stock Voda Mnohí predajcovia odporúčajú, aby ste z kmeňa stromčeka odrezali kôru, približne dva centimetre, aby mohol zo stojana prijímať vodu. Dendrológovia to však vidia inak. Podľa nich sú cievy, ktoré rozvádzajú vodu priamo pod kôrou. Ak ju odstránite, odstránite aj živé cievy a v stojane zostane časť s holým neaktívnym drevom, ktoré si neodkáže načerpať vodu. Preto s orezávaním opatrne. Kúpte si skôr taký stojan, ktorý viete pohodlne prispôsobiť hrúbke kmeňa stromu. Živému symbolu Vianoc sa páči aj občasné kropenie vodou a perfektné je aj špeciálne hnojivo. Ako rastú? Stromčeky na vianočné účely sa nerúbu bohapusto v lese, ale pestujú sa v špeciálnych lesných škôlkach. Priemerný vek ihličnatého krásavca sa pohybuje v rozmedzí 10-15 rokov. Okamžite po jeho výrube sa vysádzajú novú stromčeky. Takáto vianočná škôlka vytvára obrovské množstvo kyslíka a pri pestovaní sa nevyužíva chémia, ktorá zaťažuje prírodu.