Nevyhadzujte vianočnú ružu po sviatkoch do koša. Môže vás tešiť dlhé roky

Najtypickejšou rastlinou sviatkov je bezpochyby vianočná ruža. Viete, odkiaľ pochádza a ako sa o ňu starať, aby vám robila radosť viac ako jednu sezónu?

Vianočná ruža je jedným z najrozšírenejších kvetov zimy, a to aj napriek tomu, že s chladom má pramálo spoločné. Pochádza totiž z trópov.

Kráska z Mexika

Prýštec najkrajší, ako znie jej oficiálny názov, má svoj domov v Mexiku. Symbolom najkrajších sviatkov sa stala preto, že sa práve počas tohto obdobia v roku nádherne sfarbuje, a to nielen do červena. Pestré kvety v červenej, bielej, žltej či oranžovej farbe, v závislosti od kultivaru, v skutočnosti nie sú kvety, ale listy. Kvietky má žlté a malinké.

Celoročka

Nejde pritom o jednoročnú rastlinu, ako sa mnohí domnievajú, keď ju opadanú po sviatkoch vyhadzujú na kompost či do koša. Ak sa o ňu postaráte správne, bude vám robiť radosť dlhé roky. Najprv vám prezradíme, ako zabezpečiť, aby vás tešila aspoň jedny Vianoce. V prvom rade dajte pozor na to, kde ju kupujete. Najlepšie je priamo v záhradných centrách, kde vám ju aj zabalia tak, aby prežila cestu domov. Môže jej totižto uškodiť aj to, ak ju necháte v aute na parkovisku počas nakupovania darčekov.

Pozor na vodu

Neumiestňujte ju do prievanu ani do miestností, kde dochádza k veľkým zmenám teploty. Polievajte ju vlažnou vodou, pokojne aj trošku teplejšou vodou, aby korene nedostali šok. Je predsa z Mexika! Ale pozor, nepolievajte ju hneď po príchode z obchodu. Počkajte, kým zemina preschne a ďalšiu zálievku jej doprajte znova, až keď preschne. Ak ju prelejete, zvyšnú vodu vylejte a naopak, ak sa jej listy na okrajoch začnú vlniť, chýba jej vlaha. Nebude sa jej páčiť ani blízkosť radiátora či tmavé kúty. Páčiť sa jej bude na okne s dostatkom svetla či na stole vo svetlej miestnosti.

Živý pahýľ

Po sviatkoch, keď rastlinka opadá a zostane z nej holá stonka, nezomiera, ale chystá sa na odpočinok. Nechajte ju pokojne na okne, avšak znížte frekvenciu zalievania. Ako to už býva, keď jar zaklope na dvere, začne sa prebúdzať aj vaša rastlinka. V momente, keď začne vyháňať listy, zalievajte ju častejšie a z času na čas pohnojte. Prospeje jej aj presadenie.

Každoročné znovuzrodenie

Aby sa začala znova krásne sfarbovať, približne osem až šesť týždňov pred Vianocami musíte začať simulovať podobné podmienky, ako má vo svojom tropickom domove. To znamená zabezpečiť jej aspoň na 14 hodín denne úplnú tmu, napríklad zakryť ju kartónovou krabicou a na zvyšok času ju položiť na najslnečnejšie miesto v domácnosti. Akonáhle sa začne sfarbovať, prestaňte s tmavou terapiou a tešte sa. Vianoce budú totiž konečne opäť za dverami.