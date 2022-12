Mikulášske nádielky kedysi a dnes: Ako to vyzeralo pred rokmi?

Detičky sa už konečne dočkali a vo vyčistenej čižmičke si našli mikulášsky balíček. Tušíte však, ako sa obsah nádielky menil v priereze času?

Dobrým deťom sladkosti a tým neposlušným uhlie. No mikulášska nádielka nie je taká čiernobiela, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať.

Dobrodinec Mikuláš

Svätý Mikuláš žil na prelome 3. a 4. storočia na území dnešného Turecka. Pochádzal zo zámožnej rodiny, svoje bohatstvo však nehromadil, ale pomáhal sociálne slabším rodinám. Známe sú legendy o tom, ako nechával na okne domov peniaze, aby sa chudobné dievčatá nemuseli živiť prostitúciou. Biskup sa stal uznávaným a obľúbeným svätcom a tradícia obdarovania sa rozšírila do mnohých kútov sveta.

Z charity tradícia

Spočiatku však mala najmä charitatívny rozmer. Niekedy v 17. storočí začali meštianske rodiny na Mikuláša obdarovávať detičky z chudobnejších rodín. O dve storočia neskôr sa milá tradícia rozšírila na vidiek a Mikuláš na svojich pochôdzkach zrazu nechodil sám. Sprevádzať ho začala aj známa dvojica – anjel s čertom. Možno ste patrili medzi deti, ktoré sa u babky klepali hrôzou, keď začuli vonku zvončeky a brbotanie čerta. Veru, v niektorých dedinách bol tento folklór sprevádzaný plačom a strachom detí, a hoci na to psychológovia majú jasný názor, faktom je, že táto tradícia sa u nás silne zakorenila. Mikuláš, čert a anjel to však nemali v jednoduché, pretože komunistická totalita sa tieto čarovné bytosti snažila vytlačiť a nahradiť Dedom Mrázom.

Sladkosti pridal socializmus

Podobne, ako mikulášske pochôdzky, sa menil aj obsah nádielky. Spočiatku to neboli sladkosti. Mikuláš v mestách nosil skôr praktické veci ako teplé ponožky, kabáty, rukavice či dokonca topánky a iné odevy, prípadne malé drevené či látkové hračky. Na vidieku čarovali s tým, čo doma mali. Ovocie, jeho sušené verzie, orechy... Postupne sa v balíčkoch začali objavovať aj knihy. Podoba balíčku, ako ho poznáme dnes, sa sformovala za socializmu, ktorý otvoril mikulášskym nádielkam bránu pre komerčné sladkosti. Rovnako tak exotické ovocie ako mandarínky či banány, na ktoré rodičia stáli dlhé rady pred obchodmi a boli niečím špeciálnym.

Prečo čižmičky?

Ozaj, a viete, prečo sa do okna dávajú čižmičky? Obuv bola jasná voľba, pretože tú v noci ľudia nepotrebovali. Okrem toho balíčky a vyzdobené vrecúška by ste v minulosti márne zháňali. Čižmy boli vysoké a pevné, tak sa do nich dosť zmestilo. Skrátka ideálny priestor na mikulášsku nádielku 😊