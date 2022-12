5 tipov, ako lepšie vyzdobíte stromček

Kúpte si poriadny stojan a ak máte stromček pri stene, nemusíte ho celý zdobiť.

Vyzdobovanie stromčeka je každoročná rutina našich Vianoc. Prinášame vám pár tipov, ktoré vám pomôžu tentokrát stromček vyzdobiť trochu inak.

1. Stojan je základ

Neváhajte a zainvestujte do kvalitného stojana pre váš stromček. Dôležité pre celkový dojem z vášho stromčeka je to, aby stál rovno. K dispozícii máte viacero moderných stojanov, ktoré pevne uchopia spodok stromu a udržia ho vo vyrovnanom stave. Kúpte si taký, ktorý má aj nádobu na vodu, aby ste nemuseli stromček stále zavlažovať.

2. Vyrovnajte vetvičky

Pri živom stromčeku si môžete pomôcť podviazaním vetvičiek, ktoré odstávajú. Pri umelom stromčeku si dajte tú prácu a pekne narovnajte každú vetvu. Bude vám to trvať pár minút, ale určite oceníte krajší vzhľad stromčeka.

3. Nešetrite na svetielkach

Elektrina by od januára nemala zdražieť, takže na svetielkach šetriť nemusíte. Podľa New York Times by na 1,80 metra vysokom stromčeku malo byť až 160 svetielok. Takúto americkú verziu zrejme doma nepotrebujete, ale dať viac svetielok ako v minulosti môže byť zaujímavá zmena a osvieženie.

4. Nezdobte celý stromček

Ak máte stromček umiestnený v rohu miestnosti, naozaj ho nemusíte ozdobovať z každej strany. Časti, ktoré sú pri stene nezdobte a urobte stromček bohatší zo strán, na ktoré je vidieť.

5. Svetielka idú zdola

Podľa experta Douga Mahoneyho by ste svetielka mali ťahať zo spodnej časti stromu hore okolo obvodu a dávať ich na konce vetvičiek, ale aj bližšie ku kmeňu. Keď sa dostanete hore, celý proces opakujte s ďalšími svetielkami smerom nadol.