Aký stromček na Vianoce? Umelý, alebo prírodný?

Sú prírodné alebo umelé vianočné stromčeky lepšie pre životné prostredie?

Aký stromček si ozdobiť na Vianoce? Prírodný, alebo umelý. Niektorí odborníci tvrdia, že skutočný strom je udržateľnejšou voľbou, ale vplyv umelého stromu môžete znížiť, ak ho dostatočne opakovane použijete.

Aký typ stromu, alebo v niektorých prípadoch stromov, si vyberiete, závisí do veľkej miery od osobných preferencií. Pre mnohých ľudí predstavuje prírodný strom tradíciu so sviežou vôňou, ktorá pomáha vytvárať atmosféru Vianoc. Umelé stromčeky však ponúkajú pohodlie, pretože sa môžu rok čo rok znova používať a zvyčajne sa dodávajú so vstavanými svetlami alebo dekoráciami.

Keďže sa však čoraz viac spotrebiteľov zaujíma o vplyv svojich nákupov na životné prostredie, možno sa pýtate, ktorý typ vianočného stromčeka je šetrnejší k planéte. „Aj keď sa môžete obávať, že vyrúbanie desiatok miliónov stromov každý rok predstavuje environmentálnu nočnú moru, skutočný vianočný stromček môže byť udržateľnejší ako umelý,“ hovorí Bill Ulfelder, výkonný riaditeľ organizácie Nature Conservancy v New Yorku a dodáva: „Stromy sú obnoviteľný zdroj, ktorý poskytuje množstvo výhod pre životné prostredie, ochranu a prírodu.“

Po prvé, živé stromy absorbujú oxid uhličitý – hlavný prispievateľ ku globálnemu otepľovaniu – zo vzduchu a uvoľňujú kyslík. Podľa Národnej asociácie vianočných stromčekov (NCTA), obchodnej skupiny, ktorá čiastočne zastupuje pestovateľov a predajcov skutočných stromčekov, môže trvať najmenej sedem rokov, kým vyrastie vianočný stromček do jeho typickej výšky šesť až sedem stôp. Aj keď sa odhady môžu výrazne líšiť, jedna štúdia naznačuje, že rastúce vianočné stromčeky môžu absorbovať takmer tonu oxidu uhličitého na 4000 metrov štvorcových. Ako tieto stromy rastú, nielenže poskytujú čistý vzduch, ale môžu slúžiť aj ako biotopy voľne žijúcich živočíchov, pomáhajú zlepšovať kvalitu vody, spomaľujú eróziu pôdy a chránia zelené plochy.

Väčšina umelých stromčekov sa vyrába v Číne. Stromy sa zvyčajne nakladajú na námorné lode, spaľujúce fosílne palivá smerujúce do Európy a Ameriky. Odborníci však tvrdia, že emisie spojené s prepravou umelých stromčekov sú menej významné ako to, čo vzniká pri ich výrobe. Umelé stromy sú často vyrobené z plastu, materiálu na báze ropy a ocele. Mnoho stromov používa polyvinylchlorid alebo PVC, ktorý je spojený so zdravotnými a environmentálnymi rizikami.

Jedna štúdia z roku 2018 analyzovala skutočné a umelé vianočné stromčeky naprieč rôznymi environmentálnymi metrikami vrátane potenciálu globálneho otepľovania, dopytu po primárnej energii a spotreby vody a zistila, že umelé stromčeky môžu mať menší vplyv na životné prostredie ako živý stromček, ak sa opätovne použijú aspoň päť rokov po sebe. Sú však aj výskumy, ktoré hovoria, že umelý stromček je ekologicky výhodnejší až po 20-tich rokoch.