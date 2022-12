Island prichádza s vianočnou večerou pre krízu

Spoločnosť uvádza na trh vianočnú večeru za menej ako 20 libier, ktorú možno variť vo vzduchovej fritéze.

Spoločnosť Island and The Food Warehouse ponúka cenovo dostupnú vianočnú večeru, ktorá nasýti rodiny za menej peňazí. Zaobstarať si všetko, čo potrebujete na vianočnú večeru, môže byť často obrovským výdavkom, no ešte viac teraz, keď sa kríza životných nákladov neustále zvyšuje.

Gigant supermarketov s mrazenými potravinami predstavil celú vianočnú večeru s ozdobami, ktorá bude stáť menej ako 20 libier na hlavu pre štvorčlennú rodinu.

Sortiment vianočnej večere zo supermarketu nasýti štyri osoby a dá sa pripraviť aj vo fritéze namiesto v rúre, čo znamená, že môže znížiť aj náklady na energiu.

Medzi produkty vhodné pre vzduchovú fritézu, ktoré Island ponúka na vianočný stôl, patrí morčacie mäso so slaninou, ktoré je možné uvariť za 1 hodinu a 10 minút. Islandské prasiatka v prikrývkach je možné pripraviť vo vzduchovej fritéze za 10 minút, zatiaľ čo islandské pečené zemiaky sa uvaria vo vzduchovej fritéze za 22 minút. V ponuke je ešte mrazená zelenina a slávnostné menu zakončia mleté koláče.

Táto vianočná večera má potenciál zaujať Britov, ktorým v ostatných mesiacoch výrazne stúpli životné náklady. Island zákazníkov upozorňuje aj na to, že používanie sporáka ich stojí približne jedno euro na deň. Používanie mikrovlnky však stojí iba 9 centov.