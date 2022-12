Kedy si vystaviť vianočný stromček?

Na určenie správneho času neexistujú žiadne pravidlá, máme však niekoľko návrhov.

Kedy je najlepší čas na zavesenie sviatočných dekorácií a ozdobenie stromčeka? Niektorí hovoria, že by ste mali počkať až večer pred Štedrým dňom. Iní by najradšej zdobili už mesiac pred Vianocami. Tak ako to robia nákupné centrá, ktoré majú Vianoce už koncom októbra. Kedy je teda naozaj ten správny čas postaviť vianočný stromček? Pozrime sa na historické úvahy a moderné tradície.

História vianočného stromčeka

Tradícia vianočného stromčeka siaha až do 16. storočia v Nemecku, keď rodiny vešali sviečky na živé stromčeky a spievali koledy. Do Británie túto tradíciu zaviedol z Nemecka práve princ Albert, ktorý priniesol živý vianočný stromček kráľovnej Viktórii zo svojho rodného Nemecka.

Medzi obľúbené vianočné ozdoby v Európe patrili jablká, sviečky a orechy. Je zaujímavé, že americkí kresťania 20. storočia zdobili stromčeky až popoludní na Štedrý večer. Bolo to pravdepodobne z praktických dôvodov: bol to živý stromček zdobený zapálenými sviečkami, a preto si vyžadoval dosť miesta.

Kedy zdobiť

Advent je čas, kedy si kresťania pripomínajú a kontemplujú narodenie Ježiša Krista. Začína sa štvrtou nedeľou pred Vianocami a trvá až do Štedrého dňa, vďaka čomu je prvý adventný deň obľúbeným časom na vztýčenie pravého alebo umelého vianočného stromčeka. Tento rok sa advent začína 27. novembra.

Dvanásť dní pred Vianocami

Tento koncept funguje už od roku 1780. Ak sa vaša rodina rozhodne postaviť skutočnú jedľu alebo borovicu, 12 dní zabezpečí, že zostane svieža a zelená až do nového roka.

Deň pred Štedrým dňom

Ak máte živý stromček, tak budete mať istotu, že bude počas celých Vianoc vyzerať pekne. Nech už sa rozhodnete akokoľvek, najlepšie bude, ak svoj stromček ozdobíte vtedy, kedy vo vašej rodine urobí najväčšiu radosť.