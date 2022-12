Najslávnejšie vianočné stromčeky sveta. Poznáte ich?

Symbolom Vianoc je jednoznačne stromček. Na svete sú ich každý rok vyzdobené milióny, no iba pár je takých, na ktoré sa upierajú zraky ľudí z celého sveta. Toto sú tie NAJ.

Stromček pred Rockefellerovým centrom, New York

Nemôžeme začať žiadnym iným. Na rozžiarenie tohto stromčeka každoročne čakajú nielen milióny New Yorčanov, ale i celý svet. Znamená totiž pomyselný začiatok najkrajšej sezóny v roku. Tento rok oslávi tradícia zdobenia tohto stromčeka už 91 rokov a všetko sa zrodilo z milého príbehu. Prvý vianočný stromček pred centrom postavili v roku 1931 stavbári, ktorí centrum stavali. Dali dohromady peniaze a kúpili si šesťmetrovú jedľu, ktorú ozdobili papierovými girlandami vyrobenými ich rodinami, plechovkami a brusnicami. Postavili ju presne na Štedrý deň. Oficiálny ceremoniál rozsvietenia už roky naživo vysiela aj televízia, stromček sa objavil aj v množstve vianočných filmov a každý rok si ho prídu pozrieť milióny zvedavcov, mnohí ľudia cestujú do Veľkého jablka iba kvôli nemu.

Plávajúci stromček, Rio de Janeiro, Brazília

Každý rok vyzerá trošku inak, no už roky rokúce ladne pláva na vodnej hladine jazera Rodrigo de Freitas v meste karnevalu a zábavy – Riu de Janeire. Rozsvietením tohto vyše 80-metrového stromčeka sa v metropole začínajú decembrové slávnosti plné hudby, ohňostrojov a tanca. Deje sa tak od roku 1996 a oslavy sú naozaj pompézne. Stromček zdobia približne tri milióny svetielok a stojí na špeciálnom člne. Pre kovid či finančné problémy mesta sa veľkolepé rozsvietenie stromčeka pár rokov nekonalo, no túto sezónu bude tento krásavec žiariť do tmy opäť.

Galeries Lafayette Paríž, Francúzsko

Jeden z najohromujúcejších stromčekov na svete nájdete každý rok v parížskom obchodnom dome Galeries Lafayette. Každý rok sa jeho vizuál zmení podľa kreatívnej témy, no každé sviatky vyráža dych všetkým nakupujúcim. Raz vyzerá ako z vesmíru, inokedy ako z Arktídy, vtedy ho vyrobili z papiera a na ďalší rok bol zasa ozdobený obrovskými praclíkmi a cukrovinkami. Tradícia zdobenia stromčeka, ktorý menil tému každučký rok, siaha do 50. rokov minulého storočia.

Lego stromček

Vianočný stromček zložený z kociek famóznej stavebnice nájdete vo všetkých Legolandoch na svete. Niektoré merajú až desať metrov a sú zložené z pol milióna kociek skladačky. Ak sa vám takýto nápad páči, svoj vlastný Lego stromček si môžete postaviť aj u vás doma.

Gubbio, Taliansko

Najväčší vianočný stromček, zapísaný aj do Guinessovej knihy rekordov, nájdete v malebnom horskom mestečku Gubbio v Taliansku. Od roku 1981 ho rozsvecujú na svahu hory Monte Igino. Nejde pritom o žiadny do výšky trčiaci strom. Vianočný symbol je vytvorený z troch tisícok svetiel na 8,5 kilometroch elektrickej šnúry natiahnutej do tvaru stromu, ktorá sa tiahne svahom hory a pokrýva až 130-tisíc kilometrov štvorcových. Svetelná inštalácia je dlhá 650 a široká 350 metrov a je viditeľná zo vzdialenosti 50 kilometrov. Nachystať túto atrakciu trvá každý rok dobrovoľníkom niekoľko mesiacov, no tá krása rozhodne stojí za tú drinu.