Tieto sviatky nebudú žiariť iba svetielka: 7 krokov pre krásnu pleť do Vianoc

Zima k našej pleti nebýva milosrdná. Ak sa k tomu pridá predvianočný zhon, pod stromčekom môžeme vyzerať unavene, sivo a mdlo. Nie však s naším sprievodcom krásy.

Obdivujeme večnú mladosť Aziatok, no zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je to tak? Ony už dávno odhalili tajomstvo žiarivej, vláčnej a sexi pleti. Ide o správny postup nanášania kozmetických prípravkov, zvaný vrstvenie.

Neukracujte sa o účinky

Mnoho žien ani netuší, že to roky robia zle, a tak sa okrádajú o tie pravé účinky kozmetiky. Ukážeme vám, ako na to a nebojte sa, do Vianoc to ešte stihnete. Podľa dermatológov trvá približne mesiac, kým sa ukážu viditeľné výsledky zmien v kozmetickej rutine. Avšak už po týždni či dvoch môžete pociťovať náramné zmeny.

1. ČISTENIE

Jednou z najčastejších príčin predčasného starnutia pleti je okrem slabej ochrany pred UV žiarením aj to, ak chodievate spať zle odlíčená a pleť si čistíte len tak ledabolo. Pokožku tváre musíte pred každým nanesením krémov a sér zbaviť zvyškov dňa, a to najlepšie dvojfázovo. Najprv odstráňte make-up pomocou prípravkov na odlíčenie a pleť následne dočistite penou, gélom, čistiacim mliekom či micelárnou vodou. Tú si však nezabudnite z tváre zmyť čistou vodou, pretože inak môže pokožku vysušovať.

2. TONER

Ak toto slovo poznáte iba v súvislosti s náplňou do tlačiarne, je načase to zmeniť. Tonery dokážu vyrovnávať pH pokožky, podporia hydratáciu pleti, dodajú antioxidanty a ďalšie živiny, zjednotia textúru a hlavne – pripravia pleť na ďalší krok, vďaka čomu lepšie absorbuje sérum.

3. SÉRUM

Séra obsahujú vysokú koncentráciu účinných látok, ktoré preniknú do hlbších vrstiev pleti, kde riešia daný problém a dodávajú pokožke dokonalú výživu. Po aplikácii počkajte aspoň 5 minút, než si nanesiete krém. Ak sa vám to zdá šialene dlhý čas, umyte si medzitým napríklad zuby. Ak by ste krém naniesli ihneď po sére, alebo naniesli najprv krém až potom sérum, nemalo by šancu zaúčinkovať. Krém by mu zabránil preniknúť tam, kam je potrebné.

4. ČAS

Platí zásada, že ako prvé prichádzajú na rad výrobky s najľahším zložením, napríklad na báze vody. Preto po čistení siahnite po toneri, potom po sére. Nebojte sa pokojne kombinovať aj dve alebo tri séra. Napríklad séra s vitamínom C sú ideálne na ráno, večer si doprajte retinolové a z času na čas pleti na noc doprajte aj exfoliačné sérum.

5. OČNÝ KRÉM

Čo už len môže byť zložité na aplikácii očného krému, poviete si. Vedeli ste, že sa nemá do pokožky vtierať, ale jemne vklepkať končekmi prstov? Vpracujete ho tak aj do hlbokých vrások, teda presne tam, kam ho potrebujete dostať.

6. KRÉM

Teraz prichádza na rad váš obľúbený krém, ktorý v pleti uzamkne všetky výživné látky zo séra a pridá k tomu aj tie svoje. Pamätajte, netreba to s ním preháňať. Vždy nanášajte iba tenkú vrstvu – ráno ľahšieho hydratačného krému a na noc môžete požiť aj niečo hutnejšie. Nezabudnite ani na SPF, a to aj v zime. Nie nadarmo dermatológovia a experti na krásu hovoria, že najlepší anti-age krém je SPF.

7. OLEJE

Ak ste zvyknuté dopriať pleti aj výživné oleje, tie zaraďte až na úplný koniec kozmetickej rutiny. Olejové látky krémom preniknú, ale naopak to nefunguje. Najlepšie je nanášať výživné oleje iba na suchšie miesta a ľudia s mastnejšou pleťou by mali siahnuť po nekomedogénnych produktoch. V zime sa ich nebojte, vrtochmi počasia vyšľahaná pleť ich miluje. Ak z takejto kozmetickej rutiny nepoľavíte, na Štedrý deň bude vaša pleť hebká, rozjasnená a plná života. Šťastné, veselé a krásne!