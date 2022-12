Poznáte skutočné príbehy vianočných hitov?

Pokojne by sme ich mohli nazvať odrhovačkami. No aj tak ich milujeme. Vianočné piesne nám spríjemňujú prípravy na najkrajšie sviatky v roku.

Zoznamu najpočúvanejších či najstreamovanejších vianočných piesní kraľuje Mariah Carrey s ikonickým hitom All I Want For Christmas Is You a na päty jej šliape Wham! a ich Last Christmas. Viete, aké príbehy sa ukrývajú za týmito vianočnými mega hitmi?

Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You

Nekorunovaná kráľovná vianočných piesní je bezpochyby Mariah Carey. Cez štyri milióny stiahnutí a viac ako 16 miliónov predaných kópií z nej urobili najúspešnejšiu vianočnú interpretku všetkých čias. Nechýbalo však veľa a vianočný megahit z roku 1994 by sa nikdy nezrodil. „Zdalo sa mi, že je v mojej kariére ešte priskoro na to, aby som nahrala vianočný album. Napokon som sa rozhodla, že to urobím,“ prezradila pred pár rokmi hitparáde Billboard Mariah.

Keďže hit vznikal v auguste, Mariah priniesla do štúdia svetielka a stromčeky, aby sa naladila na vianočnú atmosféru. Podľa odhadov z roku 2016 slávna diva na piesni zarobila takmer 60 miliónov eur a každý rok jej na účet po sviatkoch za tento song cinkne približne 2,4 milióna. Myslíme si teda, že nahranie tejto piesne Carey neľutuje.

Wham!: Last Christmas

Ťažko tomu uveriť, ale hit o dva roky sfúkne 40 sviečok! Napísal a produkoval ju sám George Michael a paradoxne s vianočným veselím má pramálo spoločné. Je o nevydarenom vzťahu a zlomenom srdci a v podstate jediná fráza v celej piesni, ktorá odkazuje na sviatky, je Last Christmas. Podľa mnohých kritikov práve v tom tkvie jej úspech. Last Christmas vraj odkrýva pozlátko sviatkov a ukazuje, aké mizerné môžu Vianoce pre niektorých ľudí byť. Nie každý má totiž to šťastie tráviť ich za jedným stolom s milovanými.

Pieseň vznikla počas návštevy Georgea a jeho kolegu z Wham! Andrewa Ridgeleyho u Georgeových rodičov. Po nedeľnom obede sa spevák zrazu vychytil, odišiel do svojej izby a keď sa po hodine vrátil dolu, vravel, že objavil zlato. Pieseň nahral v auguste 1984 a je celá pod taktovkou Georgea. Nielenže ju sám napísal, otextoval, naspieval, ale aj sám hral na každom nástroji, ktorý v piesni znie.

Chris Rea: Driving Home For Christmas

Tak pri tejto piesni sa nám tisnú slzy dojatia do očí vždy, keď cestujeme na sviatky domov za najbližšími. Príbeh Driving Home For Christmas sa začal písať v roku 1978 a je priam až vianočne magický. „Končil sa mi kontrakt na nahrávanie a môj manažér dal výpoveď. Potreboval som sa dostať domov z Londýna do Middlesbroughu, no nahrávacia spoločnosť povedala, že mi nepreplatí lístok na vlak a ja som mal zákaz šoférovať,“ opísal kedysi svoje problémy autor hitu Chris Rea pre BBC.

Do nahrávacieho štúdia preňho prišla manželka. „Stále som myslel na to, že máme posledných 220 libier. Začalo husto snežiť a ja som sa pozeral okolo seba na iných vodičov. Všetci vyzerali otrávene. Zo žartu som si začal spievať: We are driving home for Christmas... Keď do auta zasvietili pouličné lampy, zapisoval som si slová.“ Keď prišiel domov, v schránke ho čakal šek na 15 000 libier, pretože jeho pieseň Fool sa v Amerike stala hitom. Jeho kariéra sa tak obrátila naruby a slávnu vianočnú pieseň z auta nahral až o desať rokov neskôr.