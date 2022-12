Sám doma robí Vianoce! Čo ste o legendárnom filme netušili?

Vianoce bez Kevina a jeho šibalstiev si snáď ani nevieme predstaviť. Hoci má Sám doma už 32 rokov, stále baví celý svet. Toto ste o slávnej snímke nevedeli.

Sviatočných filmov je obrovské množstvo, no iba pár je takých, ktoré môžeme sledovať znova a znova a nikdy sa nám nezunujú. Jedným z nich je aj nezabudnuteľný Sám doma.

Zabudnutý doma

„Mám pocit, že sme doma nechali niečo dôležité,“ znejú slová mamy McCallisterovej, ktorá po chaotickom ráne v lietadle nad Atlantikom cestou do Paríža zistí, že doma zabudli nezbedného syna Kevina. Tak sa rozbieha zápletka neskutočnej komédie, ktorú zbožňujeme. Príbeh 8-ročného chlapca, ktorému sa na chvíľu splní sen a ocitne sa zrazu sám doma, oslávi tieto sviatky už 32 rokov.

Úloha na mieru

Scenárista John Hughes napísal rolu Kevina McCallistera presne na mieru sympatického blondiačika, vtedy deväťročného Macaulaya Culkina. Režisér vedel, že tento chalan je trefou do čierneho, no napriek tomu si na casting zavolal ďalších sto malých hercov, aby sa o tom presvedčil. Culkin sa zo dňa na deň stal najznámejšou detskou hviezdou planéty. Vedeli ste, že jeho filmový brat Fuller, ktorý sa v noci pocikával, je v skutočnosti aj jeho skutočným bratom?

Hlavne skromne

Film produkovala spoločnosť 20 Century Fox, pretože slávna konkurencia Warner Bross ponúkla na rozpočet oveľa menej peňazí. Pravdepodobne túto chybu trpko oľutovali. Snímka zarobila v prepočte 459 miliónov eur vďaka čomu sa film dostal aj do Guinnessovej knihy rekordov. Dlhý čas si držal titul najlepšie zarábajúcej komédie všetkých čias. Rozpočet bol necelých 17 miliónov eur, čo bolo v porovnaní s inými sviatočnými trhákmi málo. Preto sa štáb musel uskromniť. Napríklad na špeciálnych efektoch, ktoré zastrešil lacný animátor z Chicaga. Všetky ich vyrobil v pivnici domu svojej matky.

Mŕtvi 23-krát

Neodmysliteľnou súčasťou filmu sú aj nesmrteľní banditi. Istý filmový portál z USA poveril lekárov, aby vypočítali, koľkokrát by Harry a Marv v skutočnom živote po toľkých zraneniach zomreli. Výsledok bol, že duša by ich telo opustila dohromady v oboch častiach 23-krát. A to nepočítame všetky tie ostatné vážne zranenia panvy, stavcov, popálenín, zlomenín či krvácaní do mozgu... Video nájdete aj na YouTube.

Vysoký kaskadér

Kevin mal vo filme dabléra, ktorý ho zaskakoval v nebezpečných scénach, napríklad sánkovačke na schodisku. Tvorcovia mali problém zohnať človeka, ktorý by mal podobnú postavu ako deväťročný chlapec. Úlohu vzal útly tridsiatnik, kaskadér Larry Nicholas. Všimnúť si ho môžete hlavne v scéne, kde sa Kevin spúšťa na lane do záhradného domčeka. Tam je vidieť, že postava je oveľa vyššia ako deväťročné dieťa.

Zemiaky miesto snehu

Zaujímavá je aj situácia so snehom, ktorého sú vo filme kopy. Tvorcovia natáčali cez zimu a čakali a čakali, no sneh sa neukázal. Nahradili ho preto zemiakovými vločkami, z ktorých sa vyrába kaša. Po pár dňoch navlhla a začala nevábne zaváňať, no celý štáb to bral s úsmevom. Ten z tvárí nemizne ani nám, počas sledovania tejto skvelej komédie. Urobte si pukance a pripravte sa. O chvíľu je to tu!

Štyri bonusy na záver

• Na fotografii Buzzovej priateľky, ktorú Kevin nájde v tajnej truhlici, je v skutočnosti chlapec – syn umeleckého šéfa filmu. Režisér sa tak rozhodol, pretože nechcel zraniť žiadnu tínedžerku a nazvať ju škaredou.

• V druhej časti si zahral aj budúci americký prezident Donald Trump. V luxusnom hoteli Plaza radí Kevinovi, kde sa nachádza recepcia.

• Čiernobiely film, ktorý Kevin sleduje, nie je skutočný. Scéna bola natočená vyslovene pre účely filmu.

• Obrovský a majestátny dom McCallisterových sa nachádza v Chicagu, bol postavený v roku 1920 a pred desiatimi rokmi sa predal v prepočte za 1,5 milióna eur.