Najvianočnejší bar na svete už svieti. Viete, kde ho hľadať?

Tak toto sú zhmotnené Vianoce. Fasádu londýnskeho Churchill Arms baru zdobí vyše 80 rozsvietených vianočných stromčekov.

Urobiť z obľúbeného podniku najvianočnejší pub na svete trvá takmer dva týždne. No tak, ako sa v New Yorku ľudia nevedia dočkať rozsvietenia stromčeka pred Rockefellerovým centrom, tak Londýnčania čakajú na rozsvietenie svojho obľúbeného, ehm, baru. Podľa nich práve toto znamená oficiálny začiatok vianočného obdobia.

Veľkolepá výzdoba

Nežartujeme. Každý rok sa na toto divadlo chodia pozerať stovky ľudí a v predvianočnom období je tento bar cieľom tisícov turistov. Londýnsky Churchill Arms Bar totiž zdobí až 80 živých stromčekov a neskutočných 22-tisíc svetielok, ktoré dotvárajú unikátne veľdielo. Ak sa váš duch Vianoc už od leta derie von a radi by ste si pred sviatkami strihli ešte jednu dovolenku či predĺžený víkend, viete, kam sa vybrať.

Po Churchillovi

Churchill Arms Pub vznikol ešte v roku 1750. Bar má teda ohromne dlhú tradíciu a rád sa pýši tým, že medzi jeho stálych návštevníkov patrili aj starí rodičia Winstona Churchilla, čo viedlo po 2. svetovej vojne k pomenovaniu baru po slávnom britskom politikovi. Štátnikovi je venovaný aj interiér podniku. Nájdete tu rôzne obrazy a iné memorablie, ktoré ho pripomínajú a nielen jeho, ale aj celú 2. svetovú vojnu. Plusom je skvelé pivo a thajská kuchyňa.

Tisíce na výzdobu

Premena baru na vianočnú oázu započala nevinne, no stala sa z nej tradícia, ktorá nielenže láka masy ľudí, ale aj poriadne veľa stojí. Po minulé roky bar do výzdoby investoval každú sezónu takmer 40-tisíc eur. Nechceme si ani predstaviť, aké účty za elektrinu budú mať tento rok. Ale majiteľov to asi netrápi. Zatiaľ. Teraz si iba nerušene užívajú vianočnú atmosféru tohto magického miesta. A mimochodom, tento pub stojí za návštevu aj v letných mesiacoch, kedy jeho fasádu zdobia tisíce kvetov. Veru, tí vedia, ako zaujať.