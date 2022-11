Šťastné a udržateľné: Ekologická vianočná výzdoba nemusí byť nuda

Už sa nemôžeme dočkať. Zdobenie domácností pred sviatkami je krásnym rodinným zvykom. Avšak po sviatkoch často v koši končia tony plastov, papierov a stúh. Poďme to zmeniť.

Vianočne vyzdobená domácnosť prináša radosť, pohodu a teplo domova. Väčšina dekorácií, ktoré nájdeme na trhu, pochádza z Číny. Často sú vyrobené z plastu a farbené toxickými farbami, nehovoriac o ich veľmi zlej kvalite.

Tony Vianoc na skládkach

Čísla hovoria smutnou rečou. Väčšina vyspelého sveta od konca novembra do nového roku vyprodukuje o 25 % viac odpadu ako zvyčajne. Skúsme to tento rok poňať inak. Krásu a útulnosť do našich domovov dokážeme priniesť aj bez toho, aby sme kupovali márnotratné dekorácie, ktoré po sviatkoch skončia na skládke. Vyskúšajte tieto tipy a urobte si doma udržateľnú vianočnú výzdobu.

• Oprášte to, čo máte

Áno, kupovať si každý rok nové ozdôbky je lákavé. Chceme viac, v inej farbe, ešte trblietavejšie. Najudržateľnejšie vianočné ozdoby sú však tie, ktoré už vlastníte. Dobre sa o ne starajte a ony vás budú tešiť dlhé roky. Ak potrebujete nutne zmenu, skúste ich pretvoriť, napríklad premaľovať. Alebo si tento rok vymeňte výbavičku s najlepšou kamarátkou.

• Ozdoby z prírody

Skvelou alternatívou je aj výroba vlastných dekorácií, napríklad z toho, čo nájdete v prírode. zafarbite šišky ekologicky nezávadnou farbou, vytvorte z vetvičiek snehové vločky, vyrobte si veniec z orechových šupiek. To sa teraz nosí!

• Zeleň? Áno, prosím.

Vymeňte tento rok umelohmotné dekorácie za kopec zelene. Napríklad taký eukalyptus. Existuje v rôznych variáciách, vyzerá skvostne, je veľmi moderný a k tomu ešte krásne vonia. Ba čo viac, krásny je čerstvý a aj sušený. Poslúžiť vám teda môže ešte dlho po sviatkoch. Podobný prípad je aj nežná gypsomilka. V kombinácii zo zeleňou prinesie do vašich domovov pravú vianočnú atmosféru.

• Nazrite do kuchyne

Na vianočné dekorácie sa skvelo hodia aj veci z vašej kuchyne. Nakrájajte a vysušte pomaranče, nachystajte si celú škoricu a minú sa aj šípky. Toto všetko môžete zapojiť do svojho adventného venca alebo naaranžovať s ihličím do vázy.

• Nesmrteľné drevo

Trefou do čierneho budú aj dekorácie z kvalitného dreva. Samozrejme, nemusíte si ich stružlikať sami. Na trhu pôsobí mnoho zodpovedných výrobcov, ktorí ponúkajú kvalitné drevené dekorácie z dreva z udržateľného hospodárstva. Rovnako na trhu nájdete aj dekorácie z recyklovaných materiálov, organickej bavlny, ľanu či slovenskej klasiky – šúpolia. Tak teda, šťastné a udržateľné!