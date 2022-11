Najkrajšie knižné darčeky

Kniha je stále najpopulárnejším darčekom, ktorí Slováci nájdu pod vianočným stromčekom.

Knihy stále patria medzi TOP darčeky vianočnej sezóny. Prinášame vám preto tipy na knihy, ktoré vždy potešia, ak ich niekomu darujete.

1. Malý princ

„Nakresli mi, prosím, barančeka!“ Túto vetu zo slávneho románu francúzskeho letca Antoine de Saint-Exupéryho pozná zrejme každý. Príbeh je určený pre čitateľov každého veku. Zažijete jednoduchý a krásny príbeh, ktorý majú čitatelia v úcte už takmer 80 rokov. Je len na vás, či budete knihu považovať za rozprávku, alegóriu alebo symbolický existenciálny román.

2. Biblia

Kniha kníh poteší ako darček každého veriaceho človeka. Na výber máte viacero verzií od tradičného vydania Spolku Svätého Vojtecha až po exkluzívne úpravy ako napríklad tú doplnenú o unikátne fotografie výnimočného umeleckého diela v Bazilike sv. Jakuba v Levoči – oltár Majstra Pavla.

3. Marína

Andrej Sládkovič sa do slovenskej a svetovej literatúry nezmazateľne zapísal svojou ľúbostnou básňou, ktorá je poctou milovanej žene. Najdlhšia ľúbostná báseň sveta vyšla v krásnom vydaní v exkluzívnom výtvarnom sprievode Kataríny Vavrovej.

4. Pýcha a predsudok

Klasika nikdy nesklame. Aspoň tak to tvrdia literárni odborníci a málokto by s týmto názorom polemizoval. Na výber máte desiatky kníh, ktoré sú preverené desaťročiami či storočiami. My sme vybrali nové vydanie Pýchy a predsudku od Jane Austenovej.

5. Harry Potter

Novodobá klasika, ktorá nikdy nesklame. Príbeh mladého čarodejníka, ktorý zvádza boj so svojim úhlavným nepriateľom očaril už milióny detí a dospelých po celom svete. Pridajte sa k nim.