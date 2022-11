Takéto sú vianočné zvyky na Slovensku

Máme viacero vianočných zvykov, ktoré z nich dodržiavate?

Vianoce sa približujú čoraz rýchlejšie. Na Slovensku máme viacero vianočných zvykov a tradícií, ktoré dodržiavame. Ktoré z tých najtradičnejších dodržiavate aj vy?

Advent

Advent je príprava na Vianoce. Trvá 4 týždne a vychádza z kresťanskej tradície. Počas štyroch nedieľ sa v kostoloch postupne rozsvecujú sviece na adventnom venci a veriaci sa pripravujú na narodenie Ježiša Krista. K adventu neodmysliteľne patrí veniec, ale tiež aj adventný kalendár plní sladkostí. Advent sa, samozrejme, hojne využíva aj na nákupy darčekov.

Mikuláš

Na 6. decembra sa tešia všetky deti. Príde totiž sv. Mikuláš a s ním aj čert. Tí, čo poslúchali dostanú sladkosti. K tradícii patrí, že ráno si deti vo vyčistených čižmičkách nájdu sladkosti a drobnosti. Na dedinách ešte pretrváva zvyk, že v tento deň chodí dom od domu sv. Mikuláš aj s čertom.

Štedrý deň

Počas tohto dňa nás čaká najviac zvykov. Od rána by sme mali držať pôst a obmedziť príjem jedla až do večere. Deťom sa vravelo, že ak vydržia do večere nič nejesť, uvidia zlatú hviezdu alebo zlaté prasiatko. Pri večeri sa v niektorých častiach Slovenska na úvod podáva oblátka s medom a cesnakom. Tie symbolizujú najdôležitejšie hodnoty, dobrotu, srdečnosť, zdravie a prosperitu. Následne sa prekrajuje jabĺčko alebo otvára orech, aby sme zistili, či aj v nasledujúcom roku budeme zdraví. A po večeri prichádza zvyk, na ktorý sa tešia najmä deti. Budú sa rozbaľovať darčeky. Tie sa týkajú veľkých i malých a predpokladáme, že tento zvyk s radosťou dodržiava každý.